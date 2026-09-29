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नान के मैनेजर को एसीबी ने किया ट्रैप, कमीशन लेते रंगे हाथों पकड़ा, नागरिक आपूर्ति निगम दफ्तर में हुई कार्रवाई

नान के मैनेजर को एसीबी ने किया ट्रैप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : बलरामपुर जिला मुख्यालय में मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ACB की टीम ने दबिश देकर मैनेजर को रंगे हाथों अरेस्ट किया.मैनेजर पर बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी को मिली थी.