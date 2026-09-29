नान के मैनेजर को एसीबी ने किया ट्रैप, कमीशन लेते रंगे हाथों पकड़ा, नागरिक आपूर्ति निगम दफ्तर में हुई कार्रवाई
बलरामपुर में एसीबी ने नागरिक आपूर्ति निगम के मैनेजर को रिश्वत लेते अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2026 at 5:02 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर जिला मुख्यालय में मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ACB की टीम ने दबिश देकर मैनेजर को रंगे हाथों अरेस्ट किया.मैनेजर पर बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी को मिली थी.
बिल भुगतान के एवज में रिश्वत लेते प्रबंधक रंगे हाथों गिरफ्तार
अंबिकापुर की शिवराज सिंह फर्म ने नागरिक आपूर्ति निगम बलरामपुर में ट्रांसपोर्टिंग का काम किया था. इस कार्य का लगभग 11 लाख 30 हजार रुपये का बिल बकाया था. इस बिल का भुगतान विभाग की ओर से किया जा चुका था. लेकिन भुगतान देने के बदले मैनेजर विद्यासागर गोपाल ने फर्म संचालक से दो फीसदी कमीशन मांगा था. यह कमीशन करीब 22 हजार रुपए बताई जा रही है.
शिकायत की पुष्टि के बाद ACB ने की छापेमारी
बिल भुगतान के एवज में कमीशन मांगने की शिकायत फर्म संचालक ने अंबिकापुर में की थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले का
सत्यापन कराया. सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने के बाद एसीबी ने मंगलवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट पहुंचकर आरोपी प्रबंधक को ट्रैप किया. मैनेजर ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया. अब एसीबी की टीम आरोपी मैनेजर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है. आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा फिलहाल एंटी करप्शन की टीम जांच और कार्यवाही में जुट गई है.
पटवारी को भी एसीबी ने किया था ट्रैप
एसीबी ने वाड्रफनगर तहसील क्षेत्र के पंडरी गांव में इससे पहले एक्शन लिया था. यहां तैनात हलका पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 13 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. पटवारी का नाम मोहन सिंह था. मोहन सिंह पर एक किसान से जमीन बंटवारे के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था.आरोप की जांच में सत्यता मिलने पर एसीबी ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथों अरेस्ट किया था.
मानवधिकार आयोग में सबसे ज्यादा आए सामाजिक बहिष्कार के मामले, बेलगाम ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स इंश्योरेंस समेत कई मामलों की अनुशंसा
भिलाईवासियों की जीत, सरकार और संगठन मेरे साथ, भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी की सीबीआई जांच पर बोले विधायक रिकेश सेन
एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता संजू देवी का सीएम साय ने किया सम्मान, 51 लाख की प्रोत्साहन राशि का ऐलान