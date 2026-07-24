ACB TRAP : केस दबाने के लिए मांगी थी 50 हजार की घूस, 20 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कांस्टेबल
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुहाना थाने के सिपाही को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोचा. उसका साथी फरार.
Published : July 24, 2026 at 11:41 AM IST
जयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर के मुहाना थाने में तैनात एमरजेंसी रेस्पोंस टीम के कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उसने परिवादी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर डराया. इसके बाद कार्रवाई नहीं करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. एसीबी ने आरोपी कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. जबकि उसका एक साथी फरार हो गया. एसीबी उसकी तलाश में जुटी है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नोरतमल मीणा को गिरफ्तार किया है. वह मुहाना थाने की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम में तैनात है. उसका साथी कांस्टेबल सुरेश फरार हो गया.
बिना व्यवधान दुकान चलाने देने का भरोसा : एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग जयपुर को एक दुकानदार ने शिकायत दी कि उसके पड़ोसी दुकानदार द्वारा दी गई शिकायत पर कांस्टेबल नोरतमल मीणा और कांस्टेबल सुरेश चौधरी ने परिवादी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का भय दिखाया. बाद में पड़ोसी दुकानदार द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने और मुहाना मंडी स्थित उसकी दुकान का सामान नहीं उठाने और बिना किसी व्यवधान दुकान चलाने देने के बदले 50 हजार रुपए कि रिश्वत मांगी.
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सत्यापन के दौरान मांगी 20 हजार की घूस : एसीबी ने परिवादी द्वारा दी गई शिकायत का गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान दोनों आरोपियों द्वारा परिवादी से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई. इस पर एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग जयपुर के एएसपी झाबरमल के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई. टीम ने नोरतमल मीणा को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. जबकि उसका साथी सुरेश फरार हो गया. जिसकी तलाश जारी है.
एसीबी की हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत : एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और आगे कार्रवाई जारी है. इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायत कभी भी दी जा सकती है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि एसीबी शिकायतकर्ता का वैध काम करवाने में हरसंभव मदद करेगी.