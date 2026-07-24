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ACB TRAP : केस दबाने के लिए मांगी थी 50 हजार की घूस, 20 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कांस्टेबल

कांस्टेबल को एसीबी ने दबोचा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर के मुहाना थाने में तैनात एमरजेंसी रेस्पोंस टीम के कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उसने परिवादी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर डराया. इसके बाद कार्रवाई नहीं करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. एसीबी ने आरोपी कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. जबकि उसका एक साथी फरार हो गया. एसीबी उसकी तलाश में जुटी है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नोरतमल मीणा को गिरफ्तार किया है. वह मुहाना थाने की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम में तैनात है. उसका साथी कांस्टेबल सुरेश फरार हो गया. बिना व्यवधान दुकान चलाने देने का भरोसा : एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग जयपुर को एक दुकानदार ने शिकायत दी कि उसके पड़ोसी दुकानदार द्वारा दी गई शिकायत पर कांस्टेबल नोरतमल मीणा और कांस्टेबल सुरेश चौधरी ने परिवादी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का भय दिखाया. बाद में पड़ोसी दुकानदार द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने और मुहाना मंडी स्थित उसकी दुकान का सामान नहीं उठाने और बिना किसी व्यवधान दुकान चलाने देने के बदले 50 हजार रुपए कि रिश्वत मांगी. इसे भी पढ़ें: महज 1000 के लिए बेचा ईमान, रिश्वत लेते JVVNL के जेईएन और ठेका कार्मिक गिरफ्तार