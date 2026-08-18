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ACB ACTION : जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर मांगी थी 50 हजार की घूस, पहली किस्त लेते धरा गया आरोपी सरकारी ड्राइवर

एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत की मांग किस स्तर पर की गई और अन्य किसी की भूमिका तो नहीं है.

ACB Action In Khaithal
एसीबी की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 8:03 AM IST

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खैरथल: भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अलवर एसीबी ने सोमवार देर शाम खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर स्थित सहायक कलेक्टर कार्यालय के चालक को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. कार्रवाई की सूचना मिलते ही मुंडावर क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

अलवर एसीबी चौकी प्रथम के डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि परिवादी ने 15 अगस्त को एसीबी कार्यालय में शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया कि परिवादी और उसके चाचा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. इसी जमीन संबंधी मामले को निपटाने के लिए सहायक कलेक्टर, मुंडावर के चालक गजेंद्र सिंह के माध्यम से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत के सत्यापन के बाद रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई. सोमवार देर शाम आरोपी चालक गजेंद्र सिंह पहली किस्त के रूप में 25 हजार रुपए लेते समय पकड़ा गया. एसीबी टीम ने रिश्वत की रकम बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया. देर रात तक पूछताछ और दस्तावेजों की जांच जारी रही.

अलवर एसीबी चौकी प्रथम के डीएसपी शब्बीर खान (ETV Bharat Khairthal)

पढ़ें: विराटनगर तहसीलदार, कनिष्ठ सहायक और दलाल के साथ ट्रैप, 55 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा

एसीएम की भूमिका की भी जांच: एसीबी की इस कार्रवाई के बाद अब मामले में सहायक कलेक्टर, मुंडावर मनीष जाटव की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है. डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि फिलहाल एसीएम की संलिप्तता की जांच की जा रही है. यदि जांच में उनकी भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत की मांग किस स्तर पर की गई और इस प्रकरण में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है. मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है.डीएसपी शब्बीर खान ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी काम के बदले रिश्वत मांगे तो इसकी शिकायत एसीबी से करें. शिकायत के आधार पर सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.

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KHAIRTHAL ACM DRIVER TRAP
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ALWAR ACB TRAPS CORRUPT DRIVER
अलवर एसीबी की बड़ी कार्रवाई
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