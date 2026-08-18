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ACB ACTION : जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर मांगी थी 50 हजार की घूस, पहली किस्त लेते धरा गया आरोपी सरकारी ड्राइवर

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Khairthal )