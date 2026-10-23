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मावा बनाने वाले व्यापारी से मांगी घूस, 2 लाख रुपए रिश्वत लेते दो कांस्टेबल ट्रैप

आरोपी ईश्वर सिंह और बृजेश (बाएं से दाएं) ( Source - ACB )

खैरथल-तिजारा : जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए DST टीम के दो कांस्टेबलों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है. दोनों पर मावा बनाने वाले एक व्यापारी से रिश्वत मांगने का आरोप है. ACB की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है.