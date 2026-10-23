मावा बनाने वाले व्यापारी से मांगी घूस, 2 लाख रुपए रिश्वत लेते दो कांस्टेबल ट्रैप
आरोपियों ने परिवादी के परिचित अन्य व्यक्तियों से भी 50-50 हजार रुपए लेकर आने को कहा था.
Published : October 23, 2026 at 3:35 PM IST
खैरथल-तिजारा : जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए DST टीम के दो कांस्टेबलों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है. दोनों पर मावा बनाने वाले एक व्यापारी से रिश्वत मांगने का आरोप है. ACB की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है.
एसीबी डीएसपी सब्बीर खान ने बताया कि परिवादी ने एसीबी कार्यालय में दो कांस्टेबलों के खिलाफ शिकायत दी कि वह मावा बनाने का कारोबार करता है. आरोपी दोनों पुलिसकर्मी कथित तौर पर रिश्वत की मांग कर रहे हैं. ACB ने शिकायत का सत्यापन कर कार्रवाई की योजना बनाई. इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर DST टीम से जुड़े दोनों कांस्टेबलों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. परिवादी ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल ब्रजेश ने कारखाने का माल नष्ट करवाने से बचाने और कारखाना सीज नहीं करवाने की एवज में एक-दो दिन में एक लाख रुपए देने की मांग की.
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वहीं आरोपी ईश्वर सिंह ने परिवादी के परिचित अन्य व्यक्तियों से भी 50-50 हजार रुपए लेकर डीएसटी कार्यालय में आने के लिए कहा था. ऐसा नहीं करने पर उनके कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करने की धमकी दी थी. इस प्रकार आरोपियों द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादीगण की फर्मों पर छापा नहीं डालने और तैयार माल नष्ट नहीं करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था.
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एसीबी ने गत 21 अक्टूबर को शिकायत का सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान आरोपी कांस्टेबल ब्रजेश और ईश्वर सिंह की ओर से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगना प्रमाणित पाया गया. आरोपी फर्मों पर कार्रवाई नहीं करने और तैयार माल नष्ट नहीं करवाने की एवज में घूस मांग रहे थे. यह कार्रवाई ACB डीएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व और एसीबी एसपी पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में की गई. कार्रवाई के दौरान ब्यूरो की टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़कर मामले में आगे की जांच शुरू की.
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