बड़ी कार्रवाई : राजसमंद में भू-अभिलेख निरीक्षक 7 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह चारण ने बताया कि कुंवारिया तहसील क्षेत्र में फार्म की जमीन पर पैमाइश व नक्शे में शुद्धिकरण के लिए एक व्यक्ति ने कुंवारिया तहसील में आवेदन किया. उक्त कार्य की एवज में कुंवारिया तहसील में भाणा सर्कल के भू-अभिलेख निरीक्षक कमलेशचंद्र द्वारा 10 लाख रुपये रिश्वत मांगी गई. इस पर पीड़ित ने तत्काल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद में शिकायत दर्ज करवाई.

राजसमंद: जिले में कुंवारिया तहसील के भू-अभिलेख निरीक्षक को शुक्रवार शाम 7 लाख रुपये रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने गिरफ्तार किया है. यह रिश्वत राशि फार्म भूमि के नक्शे में शुद्धिकरण की एवज में ली.

इस पर एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप की कार्रवाई शुरू की. एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें 7 लाख रुपये रिश्वत देने पर सहमति बनी. वहीं, शुक्रवार शाम को पीड़ित 7 लाख रुपये लेकर गया और आरोपी भू-अभिलेख निरीक्षक ने रिश्वत राशि ले ली. इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घेराबंदी कर भू-अभिलेख निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़ लिया. एसीबी की टीम ने रिश्वत की राशि जब्त कर ली. इसमें 30 हजार रुपये असली इंडियन करेंसी है, जबकि 6 लाख 70 हजार रुपये डमी करेंसी शामिल है. फिलहाल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आरोपी के कार्यालय की तलाशी ली गई और आरोपी का मेडिकल करवाई गई.

अन्य अफसर भी जांच के दायरे में : एएसपी हिम्मत सिंह चारण ने बताया कि ट्रैप की कार्रवाई में भू-अभिलेख को पकड़ा गया है. हालांकि, एसीबी सभी पहलुओं पर गहन जांच में जुटी है. अन्य अफसरों की भूमिका को लेकर भी जांच जारी है. आरोपी भू-अभिलेख निरीक्षक को शनिवार को एसीबी अदालत में पेश किया जाएगा.