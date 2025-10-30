ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में EOW और ACB का बड़ा एक्शन, जांजगीर चांपा, बस्तर और मनेंद्रगढ़ में घूसखोर कर्मचारी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा में हुई दो गिरफ्तारियां: शिकायत के बाद बिलासपुर आर्थिक अपराध शाखा और एसीबी की टीम ने आरोपियों को ट्रैप करने की योजना बनाई. प्रार्थी बुधराम को रिश्वत की रकम 1.80 लाख रुपये के साथ भेजा गया. जैसे ही अमीन पटवारी बिहारी सिंह ने रकम अपने हाथों में ली, और राशि अपने कब्जे मे लिया तभी डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह के नेतृत्व में तैनात टीम ने मौके पर दबिश दी. उसके बाद दोनों आरोपियों को रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत केस दर्ज किया गया है.

इसके एवज में अगस्त 2025 में एसडीएम कार्यालय चांपा से भू अर्जन अधिकारी द्वारा उन्हें 35 लाख 64 हजार 99 रुपए मुआवजा राशि के रूप में उनके संयुक्त बैंक खाते में जमा की गई थी. इस राशि को निकलवाने के एवज में अमी पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजुकार देवांगन ने किसान से 2 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी. इस शिकायत पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है.

जांजगीर चांपा में EOW और ACB की कार्रवाई: एसीबी बिलासपुर को ग्राम रायपुरा जिला सक्ती निवासी किसान बुधराम धीवर ने 16 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में उसने बताया था कि उसकी और उसकी बहन के नाम की ग्राम कोसमंदा जिला जांजगीर में जमीन है. इस जमीन को हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया था.

जांजगीर चांपा/ बस्तर/ एमसीबी : गुरुवार 30 अक्टूबर को आर्थिक अपराध शाखा और एसीबी की टीम ने जांजगीर चांपा और बस्तर में कार्रवाई की है. पहली कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा की बिलासपुर विंग ने जांजगीर चांपा में की है. यहां एसडीएम कार्यालय में तैनात भू अर्जन शाखा के अमीन पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दूसरी कार्रवाई बस्तर के दरभा में एसीबी की टीम ने की है. यहां 25 हजार की रिश्वत लेते सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी को एन्टी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हांथो पकड़ा है. कर्मचारी प्राकृतिक आपदा सहायता राशि देने के एवज में पीड़ित से रुपये पैसे की मांग कर रहा था. तीसरी कार्रवाई एमसीबी जिले में हुई. यहां जहां लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर को ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

बस्तर में EOW और एसीबी ने की दूसरी कार्रवाई: इसी तरह की कार्रवाई एसीबी ने बस्तर में की है. यहां के दरभा में प्राकृतिक आपदा सहायता राशि देने के एवज में 50 हजार रुपये के रिश्वत की मांग की गई थी. इस आरोप के तहत एसीबी ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. ACB उप पुलिस अधीक्षक रमेश मरकाम ने बताया कि सामनाथ बघेल की पत्नी रामबती बघेल की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी. जिसकी रिपोर्ट दरभा थाने में दर्ज की गई थी. कार्यवाही के पश्चात सरकारी योजना के तहत 4 लाख रुपये मुआवजा की स्वीकृति हुई थी.

बस्तर में रिश्वतखोर कर्मचारी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

मुआवजा राशि स्वीकृति कराने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग हेम कुमार पानीग्राही के द्वारा किया गया था. जिसकी शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में की गई थी. गुरुवार को एसीबी ने हेम कुमार पानीग्रही के खिलाफ कार्रवाई की गई और 25 हजार रुपये लेते हुए रंगे हांथो पकड़ा गया. कार्रवाई के बाद आरोपी विशेष न्यायालय जगदलपुर में पेश किया जाएगा- रमेश मरकाम, ACB उप पुलिस अधीक्षक, बस्तर

पीड़ित साहनु बघेल ने बताया कि उनके छोटे भाई की पत्नी को जहरीले सांप ने काट दिया था. जिसमें मुआवजा मिलना था. जिसके लिए तहसील के कर्मचारी पानीग्राही रिश्वत मांग रहे थे. इसलिए शिकायत करनी पड़ी. उसके बाद आज एसीबी ने एक्शन लिया है.

एमसीबी में एसीबी का एक्शन: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में रिश्वतखोरी के आरोप में एसीबी ने लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. आरोपी इंजीनियर छत्रपाल बंजारे ने ठेकेदार अंकित मिश्रा से बिल पास करने के एवज में 21 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.

एमसीबी में एसीबी की कार्रवाई (ETV BHARAT)

रिश्वतघोर कर्मचारी पर कसा शिकंजा: ठेकेदार अंकित मिश्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि सब इंजीनियर छत्रपाल बंजारे ने उनसे बिल पास करने के लिए 30 हजार रुपए की मांग की है. बाद में सौदा 21 हजार रुपए में तय हुआ था. ठेकेदार ने इस मामले की शिकायत एसीबी सरगुजा से की थी. उसके बाद एसीबी की टीम ने ठेकेदार को केमिकल लगे नोट देकर सब इंजीनियर के पास भेजा। जैसे ही ठेकेदार ने सब इंजीनियर को रिश्वत की रकम दी, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

कार्रवाई के लिए टीम मनेंद्रगढ़ पहुंची. टीम ने ठेकेदार को केमिकल लगे नोट देकर कार्यालय के अंदर भेजा. जैसे ही ठेकेदार ने रिश्वत की रकम सब इंजीनियर को देकर इशारा किया, टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया- प्रमोद कुमार खेस, एसीबी के डीएसपी, एमसीबी

एसीबी की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. एसीबी के अधिकारी इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं.