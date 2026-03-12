ETV Bharat / state

चंदवारा थाना का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

कोडरमा में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है.

ACB team caught sub inspector posted at Chandwara police station taking bribe In Koderma
ACB के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोडरमा: हजारीबाग से आई एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने कोडरमा में कार्रवाई की है. एसीबी ने चंदवारा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को 15000 रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर को अपने साथ हजारीबाग लेते गई है.

बता दें कि 11 फरवरी को चंदवारा थाना क्षेत्र के चीलोडीह में पोल्ट्री फार्म के नाम पर नकली शराब बनाने के मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था. इस कार्रवाई में वहां से बड़े पैमाने पर नकली शराब बरामद की गई थी. इस मामले की जांच और अनुसंधान की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम को सौंपी गई थी. एसआई पवन कुमार राम ने कांड में शामिल अभियुक्तों के नाम केस से हटाने और मामले को कमजोर करने को लेकर अभियुक्तों से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी.

इस मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जेएलकेएम नेता प्रेम नायक ने इस बात की सूचना मौखिक और लिखित रूप में एसीबी को दी थी. एसीबी की ओर तय रणनीति के तहत आज गुरुवार को जैसे ही एक लाख रुपए में से पहली किश्त के रूप में 15000 रुपये देने के लिए प्रेम नायक सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम के पास पहुंचे. एसीबी की टीम ने उसे रंगेहाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. इस कार्रवाई से थाना में हड़कंप है.

TAGGED:

रिश्वत लेने पर कार्रवाई
ACB TEAM CAUGHT SUB INSPECTOR
CHANDWARA POLICE STATION
KODERMA
ACB ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.