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ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की कार्रवाई, पंचायत सेवक गिरफ्तार

हजारीबागः जिले के केरेडारी में ACB ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सेवक को 9 हजार रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी (ACB) की टीम ने कराली पंचायत के पंचायत सेवक तालेश्वर दास को गिरफ्तार कर लिया है. एसीबी की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

एसपी, एसीबी (Anti Corruption Bureau) हजारीबाग आरिफ अकरम की ओर से जारी प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी देते हुए बताया गया कि केरेडारी प्रखंड के केमो गांव निवासी दिगंबर पांडेय (78) ने 15वें वित्त आयोग की योजना के तहत कालीकरण पीसीसी सड़क से देवी मंडप तक पीसीसी पथ निर्माण का कार्य कराया था. योजना की स्वीकृत राशि 3 लाख 38 हजार रुपये थी, जिसमें लगभग 2 लाख 84 हजार रुपये का भुगतान हो चुका था. शेष राशि के भुगतान के लिए पंचायत सचिव से संपर्क करने पर आवेदक ने 9 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया.

आगे की कार्रवाई जारी है

इसके बाद दिगंबर पांडेय ने एसीबी से शिकायत की. शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांगने का आरोप सही पाया गया. इस आधार पर 27 अक्टूबर को एसीबी थाना कांड संख्या 11/2026 दर्ज किया गया. बुधवार को दंडाधिकारी और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में गठित ट्रैप टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. एसीबी मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.