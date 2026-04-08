ETV Bharat / state

भ्रष्टाचार पर एसीबी का शिकंजा: दौसा में रोडवेज चीफ मैनेजर और हनुमानगढ़ में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी ने रिश्वत लेते पटवारी और रोडवेज प्रबंधक को पकड़ा ( ETV Bharat Dasu and hanumangarh )

दौसा/हनुमानगढ़: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को दो अलग-अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई की. एसीबी की टीमों ने रोडवेज और राजस्व विभाग के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिससे दोनों विभागों में हड़कंप मच गया. अलवर एसीबी चौकी प्रथम की टीम ने दौसा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) के मुख्य प्रबंधक विश्राम मीणा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. मामला एक कंडक्टर के मेडिकल अवकाश से जुड़ा था. परिचालक 18 दिसंबर 2025 से बीमारी के कारण मेडिकल अवकाश पर था और 19 जनवरी 2026 को ड्यूटी जॉइन कर चुका था. उसने सभी दस्तावेज लिपिक को सौंप दिए थे. इसे भी पढ़ें- भरतपुर में एएसआई 12 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार तो श्रीगंगानगर में वन अधिकारी को 40 हजार लेते पकड़ा एसीबी के डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064 पर एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी. 25 मार्च को जब उसने मुख्य प्रबंधक विश्राम मीणा से मेडिकल अवकाश स्वीकृत करवाने का अनुरोध किया, तो मीणा ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी और लगातार परेशान किया. एसीबी टीम ने 2 अप्रैल और 7 अप्रैल को शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई.