भ्रष्टाचार पर एसीबी का शिकंजा: दौसा में रोडवेज चीफ मैनेजर और हनुमानगढ़ में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
एसीबी ने दो बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज के मुख्य प्रबंधक और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Published : April 8, 2026 at 7:51 PM IST
दौसा/हनुमानगढ़: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को दो अलग-अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई की. एसीबी की टीमों ने रोडवेज और राजस्व विभाग के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिससे दोनों विभागों में हड़कंप मच गया.
अलवर एसीबी चौकी प्रथम की टीम ने दौसा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) के मुख्य प्रबंधक विश्राम मीणा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. मामला एक कंडक्टर के मेडिकल अवकाश से जुड़ा था. परिचालक 18 दिसंबर 2025 से बीमारी के कारण मेडिकल अवकाश पर था और 19 जनवरी 2026 को ड्यूटी जॉइन कर चुका था. उसने सभी दस्तावेज लिपिक को सौंप दिए थे.
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एसीबी के डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064 पर एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी. 25 मार्च को जब उसने मुख्य प्रबंधक विश्राम मीणा से मेडिकल अवकाश स्वीकृत करवाने का अनुरोध किया, तो मीणा ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी और लगातार परेशान किया. एसीबी टीम ने 2 अप्रैल और 7 अप्रैल को शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई.
डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में डीएसपी शब्बीर खान की टीम ने ट्रैप लगाया और मुख्य प्रबंधक विश्राम मीणा को परिचालक से 20 हजार रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी को गुरुवार को एसीबी न्यायालय में पेश किया जाएगा.
पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा: हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में एसीबी चौकी हनुमानगढ़ ने पटवारी प्रदीप कुमार को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोपी जबरासर पटवार मंडल में तैनात था. एक किसान ने शिकायत की कि पटवारी उसके पिता और चाचा के नाम वसीयत से इंतकाल दर्ज करने के एवज में 15 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर टीम ने शिकायत का सत्यापन किया.
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एसीबी उप महानिरीक्षक भुवण भूषण यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधा पालावत की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और पटवारी प्रदीप कुमार को 12 हजार रुपये लेते रंगे हाथों दबोच लिया. मौके पर भीड़ जमा हो गई. एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.