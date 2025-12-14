ETV Bharat / state

शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई, जगन तुकाराम को किया गया गिरफ्तार

रांचीः शराब घोटाले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जगन तुकाराम देसाई को गिरफ्तार कर लिया है. जगन तुकाराम देसाई की गिरफ्तारी एसीबी ने गुजरात के बड़ौदा से की गई है. गिरफ्तारी के बाद रविवार को देसाई को रांची लाया गया है.

ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया रांची

गुजरात के बड़ौदा कोर्ट में पेशी के बाद जगन तुकाराम देसाई के ट्रांजिट रिमांड की अपील एसीबी ने की, जिसे अदालत ने स्वीकार लिया. जिसके बाद रविवार को जगन तुकाराम देसाई रांची लाया गया. बता दें कि पूर्व में भी एसीबी कई बार जगन तुकाराम देसाई को पूछताछ के लिए नोटिस कर चुकी थी. हालांकि वह पूछताछ में एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. एसीबी के मुताबिक, फर्जी बैंक गारंटी देने की वजह से मार्शन की वजह से सरकार को तकरीबन 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

क्या है मामला

एसीबी के द्वारा दी गई प्रेस रिलीज के अनुसार मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सेक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का चयन धनबाद जिला में मानव संसाधन प्रदाता के तौर पर हुआ था. कंपनी के प्रतिनिधि योगी आचारी के द्वारा 28 नवंबर 2023 को 5,02,07,576 रुपये की एसबीआई की बैंक गारंटी जमा की गई. बैंक से इसके सत्यापन के लिए जेएसबीसीएल ने पत्र लिखा. तब बैंक के द्वारा 6 दिसंबर 2023 को ही बताया गया कि किसी ने गलत तरीके से बैंक के लोगो, स्टॉप व अधिकारियों के हस्ताक्षर का प्रयोग कर फर्जी बैंक गारंटी बनायी गई है. एसबीआई के रत्नेश्वर ब्रांच ने कोई बैंक गारंटी जारी नहीं की.