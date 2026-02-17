जल जीवन मिशन घोटाला: ACB एसआईटी टीम की 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड

ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: ACB एसआईटी टीम की 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड

राजस्थान के कई जिलों के साथ ही बिहार और झारखंड में भी चलाया सर्च ऑपेरशन.

जयपुर : हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आज मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले की जांच कर रही एसीबी की एसआईटी ने आज अल सुबह इस मामले से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. राजधानी जयपुर के साथ ही बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, जालौर में छापेमारी जारी है. वहीं, झारखंड और बिहार में भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. एसआईटी के प्रभारी एएसपी पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

जांच और पूछताछ के बाद आगे एक्शन : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि जल जीवन मिशन घोटाले में जांच के लिए पिछले दिनों एसआईटी का गठन किया गया था. इस एसआईटी ने आज आरोपियों के ठिकानों पर सर्च ऑपेरशन चलाया है. जहां दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. सर्च ऑपेरशन में मिले सबूत और पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

ईडी भी कर रही है जेजेएम घोटाले की जांच : जल जीवन मिशन में घोटाले से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण कानून के तहत ईडी भी जांच कर रही है. इसी मामले में ईडी ने पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था. जो अब जमानत पर बाहर हैं. जल जीवन मिशन मामले में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने और नियमों की अनदेखी कर भुगतान करने के मामले का पहले एसीबी ने खुलासा किया था. पिछले दिनों एसीबी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. अब इस एसआईटी ने मामले में जांच और कार्रवाई तेज कर दी है.

