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कोर्ट की खबरें: एसीबी ने कहा, 'जोशी की गिरफ्तारी की दी थी जानकारी', एसपी और एसएचओ कोर्ट में पेश हों

नाबालिग किशोरियों की बरामदगी नहीं होने के दो अलग-अलग मामलों में अजमेर एसपी और चौमूं थानाधिकारी को कोर्ट में तलब किया गया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 9:04 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी की ओर से पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार करने से जुड़े मामले में एसीबी के जवाब को रिकॉर्ड पर लेने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 12 जून को रखी है. जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

एसीबी की ओर से जवाब में कहा गया कि समान आधार पर निचली अदालत ने महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. महेश जोशी को हिरासत में लेते समय उसके परिजन मौके पर मौजूद थे. वहीं बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के दौरान उनके परिजनों को सूचित किया गया था. इसके बाद जब उन्हें अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया, तो एसीबी मुख्यालय से रवाना होते समय और कोर्ट पहुंचने के बाद फोन के जरिए याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी गई थी. एसीबी की ओर से कहा गया कि मुख्यालय की ओर से जारी हुकमनामा में गिरफ्तारी के आधार थे. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया कि उनके पिता को गत 7 मई को गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान उनके परिजनों को गिरफ्तारी के लिखित रूप में कारण नहीं बताए गए. जबकि कानून में प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार करने के आधारों की लिखित में जानकारी दी जाएगी.

पढ़ें: जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी का प्रार्थना पत्र खारिज, अवैध बताई थी गिरफ्तारी

अजमेर एसपी और चौमूं थानाधिकारी को अदालत में पेश होने के आदेश: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरियों की बरामदगी नहीं होने के दो अलग-अलग मामलों में अजमेर एसपी और चौमूं थानाधिकारी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने एसपी को 23 जून को पेश होकर बताने को कहा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई. वहीं अदालत ने लापता की बरामदगी नहीं होने पर चौमूं थानाधिकारी को 22 जून को हाजिर होने को कहा है. अदालत ने कहा है कि मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर थानाधिकारी का शपथ पत्र पेश कर बताएं कि लापता की बरामदगी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश लापताओं की मां पुष्पा व सुनीता की ओर से दायर अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

पुष्पा की ओर से अधिवक्ता एएस शेखावत ने याचिका दायर कर कहा कि उसने अपने 19 साल की दिव्यांग बेटी की गुमशुदगी को लेकर 7 अगस्त, 2025 को अजमेर के क्लॉक टावर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. मामले में पड़ोसी पर शक जताया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर अदालत ने आश्चर्य जताया की दिव्यांग किशोरी होने से जुड़े अपराध में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एसपी को तलब किया है. जबकि दूसरे मामले में सुनीता कुमावत ने 3 नवंबर, 2025 को चौमूं थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को संबंधित व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने थानाधिकारी से मामले में की गई जांच की जानकारी मांगी है.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला मामला: महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

दुष्कर्म अभियुक्त और सहयोगी को सजा: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अफजल खान को 20 साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने मामले में सहयोगी रहे अभियुक्त रामस्वरूप को भी 20 साल की कैद सुनाई है. पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मानस पर गहरा असर डालता है. जिससे उसे जीवन भर मानसिक पीड़ा और अवसाद होता है. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 2 जनवरी, 2024 को जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 15 साल की बेटी रात करीब 11 बजे बिना बताए कहीं चली गई है. उसे आसपास और रिश्तेदारों के तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. रिपोर्ट में अफजल खान पर शक जाहिर करते हुए कहा गया कि वह उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले जा सकता है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को हरियाणा के सिरसा से बरामद किया और मुख्य अभियुक्त अफजल और सहयोगी रामस्वरूप को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त अफजल निजी स्कूल में शिक्षक था और पीड़िता को पढ़ाता था. वहीं दूसरे अभियुक्त ने अपराध में उसका सहयोग किया है. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें आपसी रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा से दंडित किया है.

पढ़ें: जेजेएम घोटाला: बेटे रोहित ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया अवैध, हाईकोर्ट में याचिका पेश

आवासीय प्रोजेक्ट के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश: राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भिवाड़ी स्थित एवलोन रॉयल पार्क आवासीय परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं और गंभीर विसंगतियों को देखते हुए परियोजना के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट कराने के आदेश दे दिए हैं. रेरा अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि परियोजना की लागत, प्राप्त राशि, खर्च और निर्माण की वास्तविक स्थिति के रिकॉर्ड में गंभीर विरोधाभास पाए गए हैं. ऐसे में इनकी स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की जरूरत है. रेरा ने यह आदेश एवलोन रॉयल पार्क होम बायर्स एसोसिएशन की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए.

एसोसिएशन के अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. की ओर से साल 2012 में आरंभ की गई इस परियोजना में 1000 से अधिक फ्लैट बनाने का दावा किया गया था. बिल्डर ने वर्ष 2012 से 2016 के बीच आवंटियों से लगभग 300 करोड़ रुपए जमा किए और बैंक से 30 करोड़ रुपए का लोन भी लिया. आवंटियों का आरोप है कि प्रत्येक फ्लैट के लिए औसतन 90 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल कर ली गई, लेकिन 22 टावर्स में से केवल 5 टावर्स का ही निर्माण पूरा किया गया है. वहीं साल 2020 के बाद से परियोजना में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है. आवंटियों का आरोप है कि बिल्डर और भूमि मालिक ने उनके साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का गबन किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए रेरा ने माना कि दिवालिया कार्यवाही के दौरान भी प्राधिकरण को परियोजना की वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने का अधिकार है. इसके साथ ही प्राधिकरण ने रेरा रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि दो माह के अंदर स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त कर फॉरेंसिक ऑडिट पूरा कराए.

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