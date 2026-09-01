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प्रतापगढ़ में ACB की कार्रवाई: 2.75 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में CMHO और संविदाकर्मी पर केस दर्ज

स्वास्थ्य भवन, प्रतापगढ़ ( ETV Bharat Jaipur )

प्रतापगढ़: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीवराज मीणा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के संविदाकर्मी महेश पाटीदार के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है. ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि निजी चिकित्सालय के संचालक से अस्पताल संचालन, सोनोग्राफी सुविधा, MAA आयुष्मान योजना के MOU पर हस्ताक्षर और मासिक बंधी के एवज में कुल 2 लाख 75 हजार रुपए की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी. ट्रैप की कार्रवाई नहीं हो सकी: ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायत के बाद ACB चौकी प्रतापगढ़ इकाई ने गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि हुई. हालांकि, आगे की कार्रवाई से पहले ही आरोपियों के सतर्क हो जाने के कारण रिश्वत की राशि की बरामदगी अथवा ट्रैप की कार्रवाई नहीं हो सकी. विक्रम सिंह के अनुसार, ACB मुख्यालय के निर्देश पर प्रतापगढ़ इकाई ने यह कार्रवाई की. शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीवराज मीणा और कार्यालय के संविदाकर्मी महेश पाटीदार द्वारा प्रतापगढ़ एवं धरियावद के निजी चिकित्सालयों के संचालन, सोनोग्राफी सुविधा तथा MAA आयुष्मान योजना के MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी. इसे भी पढ़ें- परिवाद रफा-दफा करने की एवज में ली 40 हजार की घूस, अमरसर थाने का हेड कांस्टेबल और दलाल गिरफ्तार