SSO ID चालू करने के लिए मांगी एक लाख की घूस, जूनियर अकाउंटेंट के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया केस
एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भीलवाड़ा- प्रथम द्वारा रिश्वत मांग के प्रकरण में कार्रवाई की गई है.
Published : November 11, 2026 at 10:27 AM IST
जयपुरः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भीलवाड़ा जिले की करेड़ा पंचायत समिति के जूनियर अकाउंटेंट के खिलाफ एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. उसने बीडीओ के नाम पर परिवादी से एक लाख रुपए की घूस मांगी थी.
एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भीलवाड़ा- प्रथम द्वारा रिश्वत मांग के प्रकरण में कार्रवाई की गई है. एसीबी ने इस मामले में पंचायत समिति करेड़ा, जिला भीलवाड़ा के कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर के खिलाफ एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया है.
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उमरी ग्राम पंचायत की आईडी की गई होल्डः एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा प्रथम में परिवादी की ओर से शिकायत पेश की गई थी. शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत उमरी की एसएसओ आईडी को पंचायत समिति करेडा के विकास अधिकारी (बीडीओ) गुलाबचंद ने होल्ड कर दिया है. एसएसओ आईडी से होल्ड हटाने की एवज में बीडीओ गुलाबचंद द्वारा जूनियर अकाउंटेंट धर्मवीर के माध्यम से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप शिकायत में लगाया गया.
40 हजार रुपए पहले लेने की बात आई सामनेः एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, परिवादी की शिकायत पर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया. सत्यापन के दौरान आरोपी धर्मवीर द्वारा परिवादी की एसएसओ आईडी से होल्ड हटाने की एवज में बीडीओ गुलाबचंद के लिए एक लाख रुपए की रिश्वत ग्राम पंचायत उमरी के सचिव शांतिलाल को देने के लिए कहा गया. साथ ही, परिवादी से पूर्व में 40,000 रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त किया जाना भी सत्यापन के दौरान सामने आया. यह भी उजागर हुआ कि आरोपी धर्मवीर द्वारा रिश्वत राशि के संबंध में परिवादी को बीडीओ से मिलने के लिए कहा गया.
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भनक लगने से नहीं हो पाई ट्रैप की कार्रवाईः गोपनीय सत्यापन के बाद आरोपी को प्रस्तावित ट्रैप कार्रवाई की भनक लग जाने के कारण रिश्वत राशि के लेन-देन की कार्रवाई नहीं हो सकी. सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि की मांग किया जाना पाए जाने पर आरोपी धर्मवीर, कनिष्ठ लेखाकार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच होगीः इस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका के संबंध में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट होगी. एसीबी के अजमेर रेंज के डीआईजी नारायण टोगस के सुपरविजन में एसीबी चौकी भीलवाड़ा प्रथम द्वारा यह कार्रवाई की गई है. इस मामले की जांच एसीबी भीलवाड़ा प्रथम की सीआई कल्पना को सौंपी गई है. अनुसंधान के दौरान प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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