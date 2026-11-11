ETV Bharat / state

SSO ID चालू करने के लिए मांगी एक लाख की घूस, जूनियर अकाउंटेंट के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया केस

एसीबी मुख्यालय. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भीलवाड़ा जिले की करेड़ा पंचायत समिति के जूनियर अकाउंटेंट के खिलाफ एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. उसने बीडीओ के नाम पर परिवादी से एक लाख रुपए की घूस मांगी थी.