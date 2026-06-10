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नकली बीज और घूसखोरी का खेल: एसीबी की एफआईआर में इन नामों का जिक्र...

एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोपियों के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का विवरण भी दर्ज है.

ACB Headquarters, Jaipur
एसीबी मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 3:47 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: नकली बीज पर एक्शन नहीं लेने के बदले घूसखोरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस एफआईआर में सतीश कुमार की जुगल से हुई बातचीत एसीबी के रिकॉर्ड पर है. जबकि सुनील सेतिया और सुनील सैनी आपसी बातचीत में 'डॉक्टर साहब' का कॉल आने की बात कह रहे हैं. एसीबी के डीजी गाविंद गुप्ता का कहना है कि जिन 6 लोगों को पकड़ा है, उनके खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज किया है और जांच जारी है.

एसीबी ने राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक जुगल किशोर, उसके भांजे स्वतंत्र, दलाल सुनील सेतिया, गुजरात की बीज कंपनी के अधिकारी किरण कपाड़िया, गणपत और फलौदी से सतपाल को 7 जून को गिरफ्तार किया था. इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस एफआईआर में आरोपियों की आपसी बातचीत और इनकी अन्य लोगों से हुई बातचीत का भी जिक्र है.

जुगल किशोर के घर से 1.59 करोड़ रुपए और स्वतंत्र के पास से 85 लाख रुपए बरामद किए थे. इस मामले में 2.45 करोड़ रुपए जब्त किए गए. यह पूरा मामला 15 करोड़ रुपए के मूंगफली के बीज सीज करने से जुड़ा है. नकली बीज गुजरात वापस भेजने और कार्रवाई नहीं करने के बदले घूस ली गई. मामले की जांच एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा को सौंपी गई है.

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'सतीश कुमार और जुगल के बीच हुई बातचीत': एफआईआर के अनुसार, 29 मई को सतीश कुमार, जुगल किशोर से कहता है, 'उसकी उनसे बात हुई है. रूठना-मनाना चल रहा है. मैं फोन कर दूंगा आपको. मंडे को बुला लूंगा. मैंने कह दिया है, ज्यादा से ज्यादा मंडे तक, इससे ज्यादा क्या करोगे तुम.' जुगल जवाब में कहता है, 'मंडे को निकल जाऊंगा मैं तो. संडे तक कहना कि करवा दे, तो मंडे को वहीं से निकल जाऊंगा.' इस पर सतीश कहता है, 'अभी मेरे ध्यान से इनके इकट्ठे नहीं हुए हैं. तो मैं आपको बता दूंगा. संडे-मंडे, जब आओ तब काम कर देंगे. हनुमानगढ़ वाला भी ऊंचा-नीचा हो रहा है, तो इनको भी लाइन पर ले आऊंगा मैं. राजेश को आप रिलैक्सेशन मत देना.'

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'जुगल ने भांजे को सतर्क रहने की दी हिदायत': 6 जून को जुगल किशोर ने अपने भांजे स्वतंत्र को कॉल कर कहा, 'वो पेमेंट है ना वापस देनी पड़ सकती है गंगानगर. संदीप वाले लफड़े से सारा मामला उजागर हो गया है. गंगानगर वाला पेमेंट नहीं आया. कल सुबह जल्दी जाना पड़ सकता है. और हां, जाना बस में ही. बस थोड़ा एसीबी से अलर्ट रहना. फोन वगैरह चालू मत करना.' एसीबी ने स्वतंत्र को बस से ही पकड़ा. उसके पास करीब 80 लाख रुपए मिले थे.

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'सतपाल और किरण के बीच हुई यह बात': एफआईआर के अनुसार, 30 मई को रात करीब 11:29 बजे सतपाल और किरण की मोबाइल पर बात हुई. इसमें सतपाल कह रहा है, 'जुगल से लास्ट बात हुई. वो बोला कि ऐसा अरेंज कर देंगे कि आपको गुजरात माल वापस नहीं ले जाना पड़ेगा. रिजल्ट से पहले माल डिस्पेच का ऑर्डर करवा देंगे. उम्मेद सिंह उनको खाना खिला के घर जा रहा है.' इस पर किरण ने कहा, 'अपने को एक हफ्ता निकालना है. मंडे को सीट में डालकर सैटरडे को फ्री कर दे.' वहीं, 1 जून को शाम 5:08 बजे सतपाल और किरण के बीच बात हुई. किरण बोला, 'सैम्पल दुर्गापुरा ही जाएंगे. दुर्गापुरा का सोर्स ढूंढ़ना चालू कर दे ना अभी से. सतपाल बोल सोर्स तो सेतिया है ना.'

किरण और सुनील सेतिया के बीच हुई ये बात: इस एफआईआर में किरण और सुनील सेतिया के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र है. सेतिया ने कहा, 'टेंशन हो गई, फोन नहीं उठा रहे थे.' इस पर किरण ने कहा, 'कोई बड़ा अफसर है वो, नाम तो नहीं बताया उसने. आप उसकी टेंशन मत लो. सैम्पल तो तीन महीने लैब में ही रहने दो. आप सिर्फ लैब मैनेज कर लो. 28 पास करने हैं और चार फैल करने हैं. लैब में बोल देना खुद ही. 3-4 महीने में ठंडा पड़ जाएगा मामला. आप तो गुजरात जाओ. सिर्फ लैब मैनेज कर लेना. एक जगह इसलिए भेजा है. सब लैब मैनेज करने में आप वैसे थक जाते.'

सुनील सैनी और सेतिया के बीच 'डॉक्टर' का जिक्र: 4 जून को रात करीब 8:36 बजे सुनील सेतिया और सुनील सैनी की मोबाइल कॉल पर हुई बातचीत का भी जिक्र एफआईआर में है. इस बातचीत में सुनील सैनी ने कहा, 'डॉक्टर साहब' का कॉल आया था...

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