ETV Bharat / state

पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर और पति सुशील गुर्जर के खिलाफ ACB ने दर्ज किया केस, 33 महीने 315 गुना बढ़ी संपत्ति

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज किया मुकदमा. जांच में आय से 315 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने की बात आई सामने.

मुनेश गुर्जर
मुनेश गुर्जर (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पट्टे जारी करने के बदले रिश्वत कांड में नाम आने के बाद से जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर रहीं मुनेश गुर्जर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें आरोप है कि मुनेश मुनेश ने अपने कार्यकाल में आय से 315 फीसदी अधिक संपत्ति जुटाई है. इस मामले की जांच एएसपी संदीप सारस्वत को सौंपी गई है. एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि मुनेश गुर्जर जब महापौर बनीं तब उनके पास 23.84 लाख रुपए की संपत्ति थी. जबकि करीब 33 महीने बाद पट्टे के बदले रिश्वत का मामला उजागर हुआ तो संपत्ति बढ़कर 2.09 करोड़ रुपए हो गई.

निरीक्षक की रिपोर्ट पर मुकदमा : एसीबी के पुलिस निरीक्षक सज्जन कुमार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 4 अगस्त 2023 को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था. कार्रवाई के दौरान सीआई मूलचंद मीणा ने मेयर के मकान की तलाशी ली तो 41.50 लाख रुपए जब्त किए गए. इसके साथ ही चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, बैंक पास बुक और चेक बुक भी जब्त की गई थी. एसीबी ने इन सभी दस्तावेजों की पड़ताल की है.

इसे भी पढ़ें: पट्टा विवाद : पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर भ्रष्टाचार में दोषी पाई गईं

शपथ पत्र खंगाला, वेतन-भत्तों की जानकारी जुटाई : इस मामले की जांच के दौरान मुनेश गुर्जर द्वारा नगर निगम चुनाव-2020 में जो शपथ पत्र पेश किया. उसकी भी जानकारी जुटाई गई. इसके साथ ही मेयर का नियुक्ति आदेश और वेतन-भत्तों संबंधी जानकारी भी जुटाई गई. एसीबी की जांच में सामने आया कि 33 महीने के कार्यकाल में मुनेश और सुशील गुर्जर की वास्तविक आय, वेतन और पूर्व निवेश पर ब्याज से 50.57 लाख रुपए की आय हुई. जबकि 9.54 लाख रुपए के खर्च की बात भी सामने आई है. जांच में सामने आया है कि मुनेश गुर्जर के कार्यकाल में वैध आय 50.57 लाख रुपए हुई. जबकि कुल अर्जित संपत्ति 2.09 करोड़ रुपए अर्जित की. यह रकम उनकी आय से 315 फीसदी ज्यादा है.

TAGGED:

RAJASTHAN ACB
LEASE CORRUPTION CASE
FORMER MAYOR MUNESH GURJAR
MUNESH GURJAR BRIBERY CASE
MUNESH GURJAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number

JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.