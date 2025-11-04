पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर और पति सुशील गुर्जर के खिलाफ ACB ने दर्ज किया केस, 33 महीने 315 गुना बढ़ी संपत्ति
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज किया मुकदमा. जांच में आय से 315 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने की बात आई सामने.
Published : November 4, 2025 at 12:15 PM IST
जयपुर: पट्टे जारी करने के बदले रिश्वत कांड में नाम आने के बाद से जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर रहीं मुनेश गुर्जर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें आरोप है कि मुनेश मुनेश ने अपने कार्यकाल में आय से 315 फीसदी अधिक संपत्ति जुटाई है. इस मामले की जांच एएसपी संदीप सारस्वत को सौंपी गई है. एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि मुनेश गुर्जर जब महापौर बनीं तब उनके पास 23.84 लाख रुपए की संपत्ति थी. जबकि करीब 33 महीने बाद पट्टे के बदले रिश्वत का मामला उजागर हुआ तो संपत्ति बढ़कर 2.09 करोड़ रुपए हो गई.
निरीक्षक की रिपोर्ट पर मुकदमा : एसीबी के पुलिस निरीक्षक सज्जन कुमार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 4 अगस्त 2023 को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था. कार्रवाई के दौरान सीआई मूलचंद मीणा ने मेयर के मकान की तलाशी ली तो 41.50 लाख रुपए जब्त किए गए. इसके साथ ही चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, बैंक पास बुक और चेक बुक भी जब्त की गई थी. एसीबी ने इन सभी दस्तावेजों की पड़ताल की है.
शपथ पत्र खंगाला, वेतन-भत्तों की जानकारी जुटाई : इस मामले की जांच के दौरान मुनेश गुर्जर द्वारा नगर निगम चुनाव-2020 में जो शपथ पत्र पेश किया. उसकी भी जानकारी जुटाई गई. इसके साथ ही मेयर का नियुक्ति आदेश और वेतन-भत्तों संबंधी जानकारी भी जुटाई गई. एसीबी की जांच में सामने आया कि 33 महीने के कार्यकाल में मुनेश और सुशील गुर्जर की वास्तविक आय, वेतन और पूर्व निवेश पर ब्याज से 50.57 लाख रुपए की आय हुई. जबकि 9.54 लाख रुपए के खर्च की बात भी सामने आई है. जांच में सामने आया है कि मुनेश गुर्जर के कार्यकाल में वैध आय 50.57 लाख रुपए हुई. जबकि कुल अर्जित संपत्ति 2.09 करोड़ रुपए अर्जित की. यह रकम उनकी आय से 315 फीसदी ज्यादा है.