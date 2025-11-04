ETV Bharat / state

पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर और पति सुशील गुर्जर के खिलाफ ACB ने दर्ज किया केस, 33 महीने 315 गुना बढ़ी संपत्ति

जयपुर: पट्टे जारी करने के बदले रिश्वत कांड में नाम आने के बाद से जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर रहीं मुनेश गुर्जर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें आरोप है कि मुनेश मुनेश ने अपने कार्यकाल में आय से 315 फीसदी अधिक संपत्ति जुटाई है. इस मामले की जांच एएसपी संदीप सारस्वत को सौंपी गई है. एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि मुनेश गुर्जर जब महापौर बनीं तब उनके पास 23.84 लाख रुपए की संपत्ति थी. जबकि करीब 33 महीने बाद पट्टे के बदले रिश्वत का मामला उजागर हुआ तो संपत्ति बढ़कर 2.09 करोड़ रुपए हो गई.

निरीक्षक की रिपोर्ट पर मुकदमा : एसीबी के पुलिस निरीक्षक सज्जन कुमार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 4 अगस्त 2023 को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था. कार्रवाई के दौरान सीआई मूलचंद मीणा ने मेयर के मकान की तलाशी ली तो 41.50 लाख रुपए जब्त किए गए. इसके साथ ही चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, बैंक पास बुक और चेक बुक भी जब्त की गई थी. एसीबी ने इन सभी दस्तावेजों की पड़ताल की है.