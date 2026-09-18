अंता एसडीएम पर 5.50 लाख रिश्वत मांगने का मुकदमा, कॉलोनाइजर से मांगी घूस, शक होने पर राशि नहीं ली...
बारां जिले के अंता उपखंड अधिकारी यादव के खिलाफ रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया.
Published : September 18, 2026 at 8:57 PM IST
कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बारां जिले के अंता उपखंड अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी एसडीएम ने 5.50 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, लेकिन शक हो जाने पर राशि नहीं ली. इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने परिवाद को जयपुर मुख्यालय भेजा था, जहां आरोपी एसडीएम हवाई सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि अगस्त 2026 में उनके पास परिवादी आया. उसने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइजर है. अंता में जमीनों पर प्लानिंग बनाकर प्लॉट बेचता है. उनकी दो जमीनों के संबंध में अंता एसडीएम हवाई सिंह यादव रिश्वत मांग रहे हैं. इसमें एक प्लानिंग में पूर्व एसडीएम की लगाई आपत्ति हटाने की एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है. दूसरे मामले में प्लानिंग की भूमि के एग्रीमेंट पर लगे स्टे हटने की एवज में 50 हजार रुपए मांगे जा रहे थे.
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शक होने पर पैसे लेने से इनकार: एएसपी स्वर्णकार ने बताया कि इस मामले में रिश्वत की डिमांड करने के बाद तत्काल सत्यापन की कार्रवाई भी करवाई गई. इसमें कोटा चौकी से टीम को अंता भेजा गया. इस दौरान दूसरी प्लानिंग में एग्रीमेंट पर लगे स्टे हटाने की एवज में एसडीएम ने 45 हजार रुपए रिश्वत लेने पर सहमति जता दी. रिश्वत की राशि एक दलाल को देने को कहा. इसके बाद एसडीएम यादव को शक हो गया और उसने रिश्वत नहीं ली. इसके बाद एसीबी ने परिवादी से संपर्क किया तो जवाब मिला कि एसडीएम हवाई सिंह यादव ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया है. सत्यापन के दौरान रिश्वत मांग सामने आने के तहत धारा 7 में रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज करने को प्रकरण जयपुर भेजा था. इस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया.
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