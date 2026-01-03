ETV Bharat / state

ASI ने मुकदमे से नाम निकालने के लिए मांगी रिश्वत, शक हो जाने पर नहीं ली... ACB ने दर्ज किया मुकदमा

एसीबी कार्यालय कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कोटा इकाई ने बूंदी जिले के गेंडोली थाने में तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) के खिलाफ रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी ASI दर्ज हुई धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपियों के नाम निकालने की एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था. इसमें सत्यापन के दौरान वह 2 हजार रुपए ले भी चुका था. हालांकि, बाद में उसे शक हो जाने पर उसने रिश्वत की तय शेष 18 हजार रुपए की राशि नहीं ली. ऐसे में पुराने सत्यापन और रिश्वत मांग के आधार पर एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया है. यह मामला सितंबर का है, जिस पर एसीबी मुख्यालय ने शुक्रवार को प्रकरण दर्ज कर लिया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कोटा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी व उसके परिवार के खिलाफ गेंडोली थाने में रिश्तेदारों ने पैसा उधार लेकर वापस नहीं लौटाने की शिकायत की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया था. इस मुकदमे में सात आरोपी हैं. ASI आशिक हुसैन ने केवल एक को ही आरोपी बनाने व शेष को जांच में फ्री कर देने की बात कही थी और इसके लिए रिश्वत मांगी थी. पढ़ें: ACB Trap : जैसलमेर में अनुभाग अधिकारी को 30 हजार रुपये लेते दबोचा, जयपुर-भिवाड़ी में भी बड़ी कार्रवाई