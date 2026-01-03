ETV Bharat / state

ASI ने मुकदमे से नाम निकालने के लिए मांगी रिश्वत, शक हो जाने पर नहीं ली... ACB ने दर्ज किया मुकदमा

सत्यापन और रिश्वत मांग के आधार पर एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया.

corruption case against an ASI
एसीबी कार्यालय कोटा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 3, 2026 at 8:58 AM IST

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कोटा इकाई ने बूंदी जिले के गेंडोली थाने में तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) के खिलाफ रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी ASI दर्ज हुई धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपियों के नाम निकालने की एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था. इसमें सत्यापन के दौरान वह 2 हजार रुपए ले भी चुका था. हालांकि, बाद में उसे शक हो जाने पर उसने रिश्वत की तय शेष 18 हजार रुपए की राशि नहीं ली. ऐसे में पुराने सत्यापन और रिश्वत मांग के आधार पर एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया है. यह मामला सितंबर का है, जिस पर एसीबी मुख्यालय ने शुक्रवार को प्रकरण दर्ज कर लिया है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कोटा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी व उसके परिवार के खिलाफ गेंडोली थाने में रिश्तेदारों ने पैसा उधार लेकर वापस नहीं लौटाने की शिकायत की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया था. इस मुकदमे में सात आरोपी हैं. ASI आशिक हुसैन ने केवल एक को ही आरोपी बनाने व शेष को जांच में फ्री कर देने की बात कही थी और इसके लिए रिश्वत मांगी थी.

इस संबंध में मिली शिकायत पर सत्यापन के दौरान आरोपी ASI ने 2 हजार रुपए ले लिए थे. शेष 18,000 रुपए देने के साथ ही ट्रैप की कार्रवाई होनी थी, लेकिन आरोपी आशिक हुसैन को शक हो गया. ऐसे में उसने बाकी की रिश्वत नहीं ली. यहां तक कि पहले वह परिवादी से संपर्क में रहा था, लेकिन बाद में उसने न तो परिवादी का फोन उठाया और न ही उसे कॉल या मैसेज किया. इस मामले में प्रकरण बनाकर मुख्यालय भेज दिया गया था, जहां से एसीबी मुख्यालय जयपुर ने मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले की जांच एसीबी बूंदी के डीएसपी ज्ञानचंद मीणा को सौंपी गई है.

परिवादी की शिकायत पर भेजी टीम, मौके पर ली रिपोर्ट: इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वर्णकार को परिवादी ने 28 सितंबर को शाम 5:30 बजे फोन किया था. इसके बाद एसीबी अधिकारी स्वर्णकार ने 29 सितंबर को सुबह जल्दी ही एसीबी की टीम को मौके पर भेज दिया. टीम ने मौके पर ही परिवादी की शिकायत दर्ज की और सत्यापन की प्रक्रिया करवाई. इसके बाद उसे वॉयस रिकॉर्डर दिया गया, जिससे वह सत्यापन की रिकॉर्डिंग लेकर आया. रिकॉर्डिंग में रिश्वत मांगने की बात सामने आई है, जिसमें उसने 2 हजार रुपए ले लिए थे और शेष 18,000 रुपए बाद में लेने की सहमति दी थी.

