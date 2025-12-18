सूरजपुर में एसीबी का छापा, रिश्वत लेते सहकारिता निरीक्षक गिरफ्तार
सरगुजा में सहकारी समिति में लेखापाल और प्रबंधक की नियुक्ति के दौरान रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 18, 2025 at 9:03 AM IST
सूरजपुर: उपायुक्त सहकारिता कार्यालय में बुधवार देर शाम एसीबी की टीम ने छापा मारा. इस दौरान एसीबी की टीम ने सहकारिता निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
नियुक्ति पत्र देने के लिए रिश्वत की मांग
सरगुजा एसीबी अधिकारी प्रमोद खेश ने बताया कि 17 दिसंबर को प्रतापपुर के रहने वाले शुभम जायसवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया कि सहकारिता निरीक्षक ने उससे डेढ़ लाख रुपये रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग के सहकारी समिति में लेखापाल और प्रबंधक की नियुक्ति होनी थी, जिसके लिए इसने आवेदन भरा था और पात्र घोषित हुआ था. लेकिन नियुक्ति पत्र देने के एवज में सहकारिता निरीक्षक ने उससे रुपयों की मांग की. पीड़ित ने आरोप लगाया कि सहकारिता निरीक्षक अभिषेक सोनी ने लेखपाल पद के लिए नियुक्ति पत्र देने के लिए डेढ़ लाख रुपये की मांग की.
एसीबी ने रंगे हाथों सहकारिता निरीक्षक को किया गिरफ्तार
पीड़ित ने शिकायत में आगे बताया कि उसके पास डेढ़ लाख रुपये नहीं है जिसके बाद मामला 80 हजार रुपये में तय हुआ. शुभम जायसवाल ने आरोपी सहकारी समिति से कहा कि वह अभी सिर्फ 40 हजार रुपये दे पाएगा, इस पर अभिषेक सोनी ने तुरंत रुपये देने को कहा. लेकिन इसी बीच पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय अंबिकापुर में इसकी जानकारी दी.
रिश्वत की सूचना मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले की जांच के बाद उनके बताए जगह पर पहुंचकर रेड की कार्रवाई की. मौके पर रिश्वत लेते हुए आरोपी सहकारिता निरीक्षक को गिरफ्तार किया. मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.