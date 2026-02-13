एसीबी की बड़ी कार्रवाई: कनिष्ठ सहायक के ठिकानों पर छापे में 75 लाख नकद, 1 किलो सोना बरामद
एसीबी ने पंचायतीराज के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.
बीकानेर: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बीकानेर में शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पंचायतीराज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके पांच ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया. यह कार्रवाई गोपनीय शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें सत्यापन के दौरान पाया गया कि आरोपी ने अपनी वैध आय से 938 प्रतिशत अधिक अवैध संपत्तियां जमा की हैं.
पांच ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन: एसीबी की टीमों ने बीकानेर शहर में तीन स्थानों, जयनारायण व्यास कॉलोनी, वैष्णोधाम के सामने मातेश्वरी एन्कलेव (जयपुर रोड), बागीनाडा छींपो का मोहल्ला (गंगाशहर) के अलावा आरोपी के पैतृक गांव पुनरासर और पदस्थापन स्थान ग्राम पंचायत कानासर पर अलसुबह एक साथ छापेमारी की. कार्रवाई DIG भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों विनोद कुमार और आशीष कुमार के नेतृत्व में की गई.
बरामद हुई संपत्तियां: DIG भुवन भूषण यादव ने बताया कि सर्च के दौरान मुख्य रूप से मातेश्वरी एन्कलेव से करीब 75 लाख रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा 1 किलो से अधिक सोना, लगभग 2 किलो चांदी (ज्वैलरी सहित), बीकानेर शहर में तीन आलीशान मकान, गांव पुनरासर में एक आलीशान मकान और करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि की पुष्टि हुई. अन्य प्लॉट और संपत्तियों का भी पता चला है, जिसकी जांच की जा रही है.
एसीबी अधिकारियों ने बताया कि सर्च अभियान अभी जारी है और कार्रवाई पूरी होने के बाद बरामदगी की पूरी डिटेल्स तथा जांच के नतीजों के साथ आगे की जानकारी जारी की जाएगी. यह मामला पंचायतीराज विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्ती का बड़ा उदाहरण बन गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.
