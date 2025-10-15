ETV Bharat / state

पंचायतीराज संस्थान के XEN पर ACB का शिकंजा, तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी

पंचायतीराज संस्थान के अधिशासी अभियंता रामावतार मीणा ( COURTESY : ACB JAIPUR )

जयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायतीराज संस्थान के अधिशासी अभियंता और वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रामावतार मीणा पर शिकंजा कसते हुए आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है. इसके बाद बुधवार सुबह से उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. जयपुर के अलावा, गंगापुर सिटी और करौली में भी एसीबी की टीमें कार्रवाई में जुटी हैं. तीन शहरों में उनके दर्जनभर ठिकानों पर एसीबी की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं. एसीबी के एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई जारी है. जयपुर में छह प्लॉट और मकान : एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि रामावतार मीणा के खिलाफ गोपनीय शिकायत मिली थी. इसके बाद सत्यापन करवाया गया, जिसमें उनकी वैध आय से 2.77 करोड़ रुपए अधिक की संपत्तियां अर्जित करने की बात सामने आई है. ये उनकी वैध आय से 115 प्रतिशत अधिक है. पड़ताल में सामने आया है कि संदिग्ध अधिकारी ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में लाखों रुपए के छह बड़े भूखंड और मकान अर्जित किए हैं. पढ़ें. बड़ी कार्रवाई : 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, बैंक मैनेजर भी चढ़ा ACB के हत्थे