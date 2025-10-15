ETV Bharat / state

पंचायतीराज संस्थान के XEN पर ACB का शिकंजा, तीन शहरों में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी

एसीबी ने पंचायतीराज संस्थान के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है.

पंचायतीराज संस्थान के अधिशासी अभियंता रामावतार मीणा
पंचायतीराज संस्थान के अधिशासी अभियंता रामावतार मीणा (COURTESY : ACB JAIPUR)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
जयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायतीराज संस्थान के अधिशासी अभियंता और वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रामावतार मीणा पर शिकंजा कसते हुए आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है. इसके बाद बुधवार सुबह से उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. जयपुर के अलावा, गंगापुर सिटी और करौली में भी एसीबी की टीमें कार्रवाई में जुटी हैं. तीन शहरों में उनके दर्जनभर ठिकानों पर एसीबी की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं. एसीबी के एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई जारी है.

जयपुर में छह प्लॉट और मकान : एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि रामावतार मीणा के खिलाफ गोपनीय शिकायत मिली थी. इसके बाद सत्यापन करवाया गया, जिसमें उनकी वैध आय से 2.77 करोड़ रुपए अधिक की संपत्तियां अर्जित करने की बात सामने आई है. ये उनकी वैध आय से 115 प्रतिशत अधिक है. पड़ताल में सामने आया है कि संदिग्ध अधिकारी ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में लाखों रुपए के छह बड़े भूखंड और मकान अर्जित किए हैं.

इसके अलावा रोहिणी नगर, टीलावाला (जयपुर) में महल रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन है. अचलपुरा (कोटखावदा) में भी लाखों रुपए की जमीन है. गंगापुर सिटी में भी उनका मुख्य मार्ग पर लाखों रुपए का प्लॉट है. करौली जिले के खिरखिड़ा गांव में लाखों रुपए की कृषि भूमि और आलिशान फार्म हाउस है. उनके और परिजनों के आधा दर्जन से ज्यादा बैंक खातों में लाखों रुपए का लेन-देन होने की जानकारी भी सामने आई है.

इन जगहों पर जारी है सर्च ऑपेरशन : उन्होंने बताया कि जयपुर में इंदिरा गांधी नगर स्थित छह प्लॉट व मकान, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित कार्यालय, गंगापुर सिटी स्थित मकान, खिरखिड़ा स्थित फार्म हाउस, धंधावली स्थित मकान में सर्च ऑपेरशन जारी है. यहां से संपत्ति संबंधी दस्तावेज, बैंक खातों और लॉकर्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. बीमा और अन्य निवेश को लेकर भी पड़ताल की जा रही है.

