मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका में ACB की रेड, CMO और अकाउंटेंट रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार
आरोप है कि दोनों 33 हजार की घूस ठेकेदार का बिल पास करने के नाम पर रहे थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 7:59 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने दबिश देते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) और अकाउंटेंट को 33 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद पूरे नगरपालिका कार्यालय में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका में ACB की रेड
जानकारी के मुताबिक, नगरपालिका में रिटर्निंग वॉल और सड़क निर्माण से जुड़े बिल पास करने के एवज में ठेकेदार से पैसे की मांग की जा रही थी. ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने पूरे मामले की जांच करते हुए ट्रैप की योजना बनाई. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 33 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. कार्रवाई के दौरान मौके पर ही दस्तावेजों की जांच की गई और आवश्यक सबूत जुटाए गए.
इस तरह से ट्रैप हुए आरोपी
दरअसल, प्रार्थी चन्द्रमणी वर्मा, निवासी आमाखेरवा मनेन्द्रगढ़, जो “सांई कन्स्ट्रक्शन एंड सप्लायर” के नाम से फर्म संचालित करते हैं, ने एसीबी अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में रिटर्निंग वॉल और वार्ड क्रमांक 8 में सीसी सड़क निर्माण कार्य के बिल भुगतान के एवज में उनसे 9 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही थी. शिकायत के अनुसार, कुल 5.90 लाख के बिल भुगतान के लिए CMO मो. इशहाक खान और प्रभारी लेखापाल (सहायक राजस्व निरीक्षक) सुशील कुमार द्वारा 53 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी. पूर्व में कमीशन नहीं देने पर उनके अन्य बिलों का भुगतान भी रोक दिया गया था, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान थे.
एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें यह पाया गया कि प्रभारी लेखापाल सुशील कुमार पहले ही 20 हजार रिश्वत के रूप में ले चुके थे. इसके बाद एसीबी टीम ने ट्रैप की योजना बनाई और आज शेष 33 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया.
CMO और अकाउंटेंट रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार
आरोप है कि विभाग में लंबे वक्त से घूसखोरी चल रही थी और ठेकेदारों से काम के बिल पास करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी. लोगों का कहना है कि एसीबी की इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश गया है. गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ अंबिकापुर लेकर रवाना हो गई है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
इस पूरे घटनाक्रम के बाद नगरपालिका परिसर में सन्नाटा पसरा रहा और लोग आपस में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा करते नजर आए. वहीं आम नागरिकों ने एसीबी की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
चैत्र नवरात्रि 2026 का तीसरा दिन, शीतला माता मंदिर में आस्था का सैलाब
कुरासिया अंडरग्राउंड माइंस में जल संकट से भड़का आक्रोश, टैंकर सप्लाई और नई लाइनें बिछाने का वादा
मनेंद्रगढ़ में चैत्र नवरात्रि पर आस्था का महासागर, 801 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा