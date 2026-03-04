ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: सुबोध अग्रवाल की तलाश में एसीबी ने 21 शहरों में 100 से ज्यादा ठिकाने तलाशे

पूर्व एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल की तलाश में एसीबी ने 16 दिनों में 21 शहरों के 100 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी.

जल जीवन मिशन घोटाला
ACB मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 4, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और पीएचईडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुबोध अग्रवाल की तलाश में जुटी हैं. उनकी तलाश में बीते 16 दिनों में एसीबी की टीमें 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर पहुंची हैं. इसके साथ ही तकनीकी आधार पर भी उनकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, उनके परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी एसीबी की टीमों ने पूछताछ की है.

इससे पहले एसीबी ने उनके देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते लुक आउट नोटिस भी जारी करवाया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी सुबोध अग्रवाल और अन्य की तलाश में बीते 16 दिनों में एसीबी की 40 टीमों ने प्रयास किया है. डीआईजी, एसपी, एएसपी, उपाधीक्षक और सीआई रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें लगातार जुटी हुई हैं.

इसे भी पढ़ें- जल जीवन मिशन घोटाला: FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल

इन शहरों में की गई तलाश: राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, विराट नगर, निवाई (टोंक), चंदवाजी (आमेर), गगांपुर सिटी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के फरीदाबाद, सोहना, उत्तर प्रदेश में नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, बुलंद शहर, खूर्जा और मुंबई (महाराष्ट्र) सहित आस-पास के इलाके में करीब 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर उनकी तलाश की गई.

मकान, फार्म हाउस से होटल तक खंगाले: इन ठिकानों में आरोपियों के खुद के निवास स्थान, नई दिल्ली में न्यू मोती बाग कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के साथ ही होटलों में, फरीदाबाद में सेक्टर-39 स्थित फ्लैट, नोएडा में परिवारजन, दोस्तों के आवास, सोहना के अंदर फार्म हाऊस, मुंबई में मालाबार हिल एवं जुहु में स्थित रिश्तेदारों के आवास, जयपुर में सी-स्कीम, निर्माण नगर, मान्यावास,बजाज नगर विस्तार स्थित खुद के आवास, सुन्दर नगर जयपुर में मान हाऊस, जयपुर के आस-पास सिवाड़, बगरू, बिन्दायका स्थित फार्म हाऊस पर भी तलाशी की गई.

इसे भी पढ़ें- JJM Scam : रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस, बेढम बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

नौकर-ड्राइवरों से भी जुटाई जानकारी: उन्होंने बताया, अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ की गई. जिनमें उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, नौकर, ड्राइवर और आश्रय देने वाले लोग शामिल हैं. आरोपियों के 05 शहरों में स्थित खुद के मकान, परिजनों, रिश्तेदार और दोस्तों के ठिकानों के सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण कर सूचनाएं जुटाई गई हैं. जिनके आधार पर भी उनकी तलाश की जा रही है.

रिश्तेदारों-दोस्तों से भी पूछताछ: उन्होंने बताया, आरोपियों को सहयोग देने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है. दिल्ली, मुंबई, नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ में सहयोग देने वाले चार लोगों से पूछताछ की गई. सुबोध अग्रवाल के मौसेरे भाई गौरव अग्रवाल को मुंबई से, सुबोध अग्रवाल के मौसेरे भाई सौरभ अग्रवाल को फरीदाबाद से, उनकी पत्नी रोली अग्रवाल के ममेरे भाई समीर अग्रवाल को मेरठ से और उनके करीबी मित्र व व्यवसायी प्रणव चंद्रा को नोएडा से जयपुर लाकर पूछताछ की गई है.

इसे भी पढ़ें- जल जीवन मिशन घोटाला: बेढम बोले-दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

TAGGED:

RAJASTHAN ACB
रिटायर्ड एसीएस सुबोध अग्रवाल
ACB RAIDED MORE THAN 100 LOCATIONS
JAL JEEVAN MISSION SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.