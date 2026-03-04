ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: सुबोध अग्रवाल की तलाश में एसीबी ने 21 शहरों में 100 से ज्यादा ठिकाने तलाशे

जयपुर: जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और पीएचईडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुबोध अग्रवाल की तलाश में जुटी हैं. उनकी तलाश में बीते 16 दिनों में एसीबी की टीमें 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर पहुंची हैं. इसके साथ ही तकनीकी आधार पर भी उनकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, उनके परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी एसीबी की टीमों ने पूछताछ की है.

इससे पहले एसीबी ने उनके देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते लुक आउट नोटिस भी जारी करवाया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी सुबोध अग्रवाल और अन्य की तलाश में बीते 16 दिनों में एसीबी की 40 टीमों ने प्रयास किया है. डीआईजी, एसपी, एएसपी, उपाधीक्षक और सीआई रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें लगातार जुटी हुई हैं.

इन शहरों में की गई तलाश: राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, विराट नगर, निवाई (टोंक), चंदवाजी (आमेर), गगांपुर सिटी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के फरीदाबाद, सोहना, उत्तर प्रदेश में नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, बुलंद शहर, खूर्जा और मुंबई (महाराष्ट्र) सहित आस-पास के इलाके में करीब 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर उनकी तलाश की गई.

मकान, फार्म हाउस से होटल तक खंगाले: इन ठिकानों में आरोपियों के खुद के निवास स्थान, नई दिल्ली में न्यू मोती बाग कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के साथ ही होटलों में, फरीदाबाद में सेक्टर-39 स्थित फ्लैट, नोएडा में परिवारजन, दोस्तों के आवास, सोहना के अंदर फार्म हाऊस, मुंबई में मालाबार हिल एवं जुहु में स्थित रिश्तेदारों के आवास, जयपुर में सी-स्कीम, निर्माण नगर, मान्यावास,बजाज नगर विस्तार स्थित खुद के आवास, सुन्दर नगर जयपुर में मान हाऊस, जयपुर के आस-पास सिवाड़, बगरू, बिन्दायका स्थित फार्म हाऊस पर भी तलाशी की गई.