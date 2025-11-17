ETV Bharat / state

सुकमा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते सब इंजीनियर गिरफ्तार

नक्सल प्रभावित सुकमा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का उप अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है.

ACB Major Operation In Sukma
सुकमा में एसीबी ने सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 7:59 PM IST

सुकमा: बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जगदलपुर की टीम ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) के उप अभियंता को घूस लेते गिरफ्तार किया है. सब इंजीनियर का नाम प्रदीप कुमार बघेल है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

एसीबी ने किया ट्रैप: जगदलपुर एसीबी में मनीराम कश्यप नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी. उसने शिकायत में कहा था कि जनपद पंचायत छिंदगढ़ के लिए स्वीकृत करीब 6 लाख की लागत वाली पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने के लिए उप अभियंता प्रदीप बघेल लगातार 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है. पीड़ित ने शिकायत में यह भी कहा कि पुराने भवन के मूल्यांकन के नाम पर सब इंजीनियर 40 हजार रुपये का अतिरिक्त कमीशन भी मांग रहा है. इस शिकायत के बाद एसीबी ने सब इंजीनियर को ट्रैप किया.

सुकमा में एसीबी का छापा (ETV BHARAT)

घूस लेते आरोपी गिरफ्तार: एसीबी के बताए प्लानिंग पर प्रार्थी आरोपी के घर पहुंचा. जैसे ही पीड़त ने प्रथम किश्त के रूप में 30 हजार रुपये सौंपे और आरोपी ने रकम को स्वीकार किया, पहले से घात लगाए ACB की टीम ने दबिश दी और उप अभियंता प्रदीप बघेल को मौके पर ही रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

कार्रवाई के दौरान अधिकारी के घर की तलाशी ली गई, जिसमें चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज, निवेश संबंधी कागजात और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली है. सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि आय से अधिक संपत्ति का कोण भी स्पष्ट हो सके.

हमें शिकायत मिली थी कि उप अभियंता प्रदीप बघेल पुलिया के मूल्यांकन के लिए 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है. शिकायत सत्यापन के बाद आज हमारी टीम छिंदगढ़ पहुंची. आरोपी को उसके घर पर प्रार्थी से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है. उसके घर से कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है. आरोपी को दंतेवाड़ा न्यायालय में पेश किया जाएगा- रमेश मरकाम, एसीबी के अधिकारी

एसीबी की कार्रवाई से सुकमा में हड़कंप: इस कार्रवाई के बाद छिंदगढ़, चिरउवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है. इस कार्रवाई से ग्रामीण भी राहत की सांस ले रहे हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. एसीबी की टीम उसके लेन देन और संपत्ति की जांच भी कर रही है.

