गरियाबंद में एसीबी का बड़ा एक्शन, नगर पालिका का असिस्टेंट इंजीनियर घूस लेते गिरफ्तार
गरियाबंद में छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड की कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 10:46 PM IST
गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले में शुमार गरियाबंद में एसीबी ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया है. एसीबी ने नगर पालिका गरियाबंद में तैनात सहायक अभियंता को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. नगर पालिका गरियाबंद में कार्यरत सहायक अभियंता संजय मोटवानी को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
ठेकेदार ने की थी शिकायत: यह कार्रवाई ठेकेदार अजय गायकवाड़ की शिकायत पर की गई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पुराने शौचालय निर्माण कार्य का फाइनल बिल पास करने के लिए इंजीनियर ने उनसे कुल 1 लाख 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.
ठेकेदार ने रिश्वतखोरी की शिकायत की: इस पूरे प्रकरण में शिकायतकर्ता ठेकेदार अजय गायकवाड़ मीडिया के सामने आए. उन्होंने बताया कि सहायक अभियंता संजय मोटवानी करीब चार महीने पहले ही गरियाबंद नगर पालिका में तैनात हुए हैं. अजय गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि संजय मोटवानी पुराने शौचालय के निर्माण कार्य के फाइनल बिल को जारी करने के लिए पूरे निर्माण कार्य का 50 फीसदी रिश्वत के रूप में मांग रहे थे. उन्होंने कहा कि कुल बिल ढाई लाख रुपये हो रहा था. इसके एवज में उन्होंने 1 लाख 30 हजार रुपये रिश्वत मांगी. बार बार मिन्नत करने के बाद भी इंजीनियर नही माना तो अजय गायकवाड़ ने एसीबी से शिकायत कर दी.
एसीबी ने ट्रैप का प्लान किया तैयार: शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप का पूरा प्लान तैयार किया. इंजीनियर ने पहले किश्त के रूप में 30 हजार रुपये मांगे थे. तय योजना के अनुसार शुक्रवार को ठेकेदार को साईं गार्डन के पास बुलाया गया. इंजीनियर अपनी निजी कार में आए और ठेकेदार को कार में बिठाकर रिश्वत की राशि कार की डिक्की में रखवाया. जैसे ही लेन-देन पूरा हुआ, ACB की टीम ने मौके पर छापा मारकर इंजीनियर को दबोच लिया. रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई और इंजीनियर को हिरासत में लेकर नगर पालिका कार्यालय ले जाया गया, जहां शौचालय निर्माण से जुड़ी फाइलों की गहन जांच की गई.
एसीबी के ऑफिसर्स ने क्या कहा ?: इस पूरे केस में ACB अधिकारियों ने बताया कि संजय मोटवानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ जारी है तथा उनके द्वारा किए गए अन्य कार्यों और बिल पास करने की प्रक्रिया की भी गहन पड़ताल की जा रही है. एसीबी की इस कार्रवाई के बाद गरियाबंद में हड़कंप है.