छत्तीसगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बिलासपुर मे नायब तहसीलदार घूस लेते गिरफ्तार

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया है.

ACB RAID IN CG
छत्तीसगढ़ में एसीबी रेड से हड़कंप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर: एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिलासपुर में एक तहसीलदार को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एसीबी ने सीपत के नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया है. उन्हें 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा है. जमीन बिक्री के कागजात में नाम दर्ज कराने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप नायब तहसीलदार पर लगा है. आरोपी की पहचान देश कुमार कुर्रे के रूप में हुई है और वह जिले के सीपत स्थित तहसील कार्यालय में तैनात था.

जमीन के कागजात से जुड़ा मामला: एसीबी के अधिकारी अजितेश सिंह ने बताया कि कुर्रे ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से भूमि अभिलेखों में अपना और अपने भाई-बहनों का नाम दर्ज कराने के लिए रिश्वत की मांग की थी. उसने कुल 1,50,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में वह 1,20,000 रुपये लेने को तैयार हो गया. कुर्रे को 50,000 रुपये की पहली किस्त लेते समय गिरफ्तार किया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केस दर्ज किया गया है.

एसीबी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि रिश्वत संबंधी शिकायत को मोबाइल नंबर 9926111932 और फोन नंबर 07752250362 पर बताए. जिससे ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके-अजितेश सिंह, डीएसपी, एसीबी

एसीबी के डीएसपी बिलासपुर अजितेश सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर को ग्राम बिटकुला निवासी प्रवीण पाटनवार ने एसीबी से इस बारे में शिकायत की थी. इस शिकायत में उसने बताया था कि उसकी माता के नाम करीब 21 एकड़ जमीन है. जिसमें फौती दर्ज कर जमीन के रिकॉर्ड में उसका और उसके अन्य भाई बहन का नाम दर्ज कराना था. इसी को लेकर कथित तौर पर उससे रिश्वत की मांग की गई. नायब तहसीलदार कुर्रे द्वारा उस कार्य के एवज में उससे 150000 रुपए की मांग की गई. फिर वह 120000 हजार की रिश्वत लेने को तैयार हो गया. इस मांग पर एसीबी ने उसे ट्रैप किया और उसको गिरफ्तार किया.

BRIBE IN BILASPUR
छत्तीसगढ़ में एसीबी की कार्रवाई
छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो
बिलासपुर में एसीबी का एक्शन
ACB RAID IN CHHATTISGARH

