ETV Bharat / state

आईएएस विनय चौबे की पत्नी से फिर पूछताछ, एसीबी टीम की कांके रोड आवास पर कार्रवाई

रांची: आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. रविवार सुबह एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से रांची के कांके रोड स्थित आवास पर पूछताछ करने पहुंची. एसीबी के डीआईजी, एसपी और अन्य अधिकारी इस पूछताछ में मौजूद थे. यह लगातार दूसरी बार है, जब एसीबी ने स्वप्ना संचिता से घर पर जाकर पूछताछ की है. इससे पहले तीन दिसंबर को भी टीम ने उनसे कई वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों को लेकर सवाल किए थे.



गौरतलब है कि 24 नवंबर को एसीबी ने आईएएस विनय चौबे के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की थी. इसमें चौबे समेत सात लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इनमें उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, करीबी मित्र विनय सिंह और उनके साले शिपिज त्रिवेदी, शिपिज की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और चौबे के ससुर एसएन त्रिवेदी शामिल हैं. प्राथमिकी में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी, फर्जी लेनदेन और परिवार व कर्मचारियों के माध्यम से संपत्ति की हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं.



एसीबी के मुताबिक, विनय चौबे और उनके सहयोगियों ने भ्रष्टाचार के जरिये अकूत संपत्ति अर्जित की है और उसका निवेश रिश्तेदारों व परिचितों के नाम पर किया गया. फिलहाल विनय चौबे और उनके मित्र विनय सिंह पहले से ही शराब और जमीन घोटाले से जुड़े मामलों में जेल में हैं. एसीबी की यह पूछताछ अब जांच के अगले चरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.