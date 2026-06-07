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बीज निगम डायरेक्टर को एसीबी ने दबोचा, डोटासरा बोले- कृषि विभाग में छापेमारी की आड़ में चल रहा उगाही का खेल...

डोटासरा ने इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Govind Singh Dotasra
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 8:32 PM IST

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जयपुर: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रविवार को बीकानेर में बीज निगम के डायरेक्टर को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है. एसीबी इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है. वहीं बीज निगम के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला सियासी रंग भी चढ़ने लगा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले में सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अधिकारी की गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गया है कि यह लोग छापेमारी का डर दिखाकर लोगों से उगाई करते थे.

'2.43 करोड़ की रिश्वत के साथ गिरफतार': डोटासरा ने रविवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल मैंने कहा था कि कृषि विभाग में छापेमारी की आड़ में कमीशनखोरी और उगाही का खेल चल रहा है. आज ACB ने राजस्थान राज्य बीज निगम के डायरेक्टर जुगल किशोर विश्नोई और उसके रिश्तेदार स्वतंत्र ज्याणी को 2.43 करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात ये है कि ये रिश्वतखोर बीकानेर व सीकर के अलावा जोधपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में भी छापेमारी के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल के साथ थे.

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'500 करोड़ की उगाही के गंभीर आरोप': उन्होंने क​हा कि जोधपुर और सुजानगढ़ में भी कार्रवाई के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठने की बात सामने आ रही है. डोटासरा ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि कृषि मंत्री के साथ और उनका आदेश लेकर जो लोग कार्रवाई का चेहरा बनकर घूमते थे, वही करोड़ों की सौदेबाजी करते पकड़े गए हैं. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि सीकर से बीकानेर और श्रीगंगानगर तक भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद ये भी साफ प्रतीत हो रहा है कि कृषि विभाग की छापेमारी का असल मकसद कार्रवाई का डर दिखाकर उगाही करना था. राजस्थान में कार्रवाई, डर और धमकी के नाम पर छापेमारी की आड़ में 500 करोड़ रुपए की उगाही किए जाने के गंभीर आरोप हैं.

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सीएम से की जांच की मांग: डोटासरा ने सवाल किया कि कृषि मंत्री के साथ कार्रवाई करने वाले अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का साहस कर रहे थे, तो ये पैसा आखिर कहां तक पहुंच रहा था? क्या इसकी डोर ऊपर तक जुड़ी हुई है? या फिर मंत्री जी इस भारी भ्रष्टाचार से बेखबर थे? उन्होंने दावा किया कि पहले मंत्री जी के साथ छापेमारी, फिर सेटिंग और उगाही! कृषि मंत्री जी, आखिर भ्रष्टाचार का ये खेल किसके संरक्षण में चल रहा था? पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को नकली खाद बांटकर, व्यापारियों से सौदेबाजी करने वालों को राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा. यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि अन्नदाता के विश्वास के साथ किया गया विश्वासघात है. डोटासरा ने मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं. जनता जानना चाहती है कि इस भ्रष्टाचार के इस खेल में और कौन-कौन शामिल हैं?

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बीज निगम के डायरेक्टर गिरफ्तार
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