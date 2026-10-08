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चतरा में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते चतरा एसडीओ कार्यालय का सहायक प्रशासी अधिकारी गिरफ्तार

ACB हजारीबाग की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

चतरा: गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब ACB हजारीबाग की टीम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बासुदेव राम को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि हंटरगंज निवासी विलास यादव (आयु 60 वर्ष) से भूमि वाद से संबंधित लंबित जजमेंट लिखने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी.

तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करके वेरिफाइंग ऑफिसर द्वारा की गई उस एप्लीकेशन की औपचारिक जांच के दौरान, यह आरोप सही पाया गया कि आरोपी वासुदेव राम (हेड क्लर्क, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस, चतरा) ने शिकायतकर्ता से ₹15,000 की रिश्वत मांगी थी. आवेदक की शिकायत और वेरिफाइंग ऑफिसर द्वारा सौंपी गई वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर एक केस (हजारीबाग ACB पुलिस स्टेशन केस नंबर 10/2026, तारीख 07.10.2026) दर्ज किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

हेड क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार (a)

एसीबी की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला और जानकारी जुटाई

गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी क्लर्क को उसके कार्यालय में ले गई और कार्यालय का दरवाजा बंद कर पूछताछ शुरू कर दी. इस दौरान कार्यालय कर्मियों को अंदर की कार्रवाई की जानकारी नहीं होने तथा दरवाजा बंद किए जाने को लेकर कर्मियों में आक्रोश फैल गया. जिसके बाद कर्मियों ने हंगामा शुरू कर दिया, कर्मियों के कथित हंगामे के बाद एसीबी टीम ने आनन-फानन में कार्यालय का दरवाजा खोला. कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों को भी खंगाला और आवश्यक जानकारी जुटाई.

ACB की टीम आरोपी को ले जाते हुए (Etv Bharat)

कर्मचारियों के बीच मचा हड़कंप