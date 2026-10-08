चतरा में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते चतरा एसडीओ कार्यालय का सहायक प्रशासी अधिकारी गिरफ्तार
हजारीबाग में ACB की टीम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आगे की कार्रवाई जारी.
Published : October 8, 2026 at 7:58 PM IST
चतरा: गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब ACB हजारीबाग की टीम ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बासुदेव राम को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि हंटरगंज निवासी विलास यादव (आयु 60 वर्ष) से भूमि वाद से संबंधित लंबित जजमेंट लिखने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी.
वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर केस
तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करके वेरिफाइंग ऑफिसर द्वारा की गई उस एप्लीकेशन की औपचारिक जांच के दौरान, यह आरोप सही पाया गया कि आरोपी वासुदेव राम (हेड क्लर्क, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस, चतरा) ने शिकायतकर्ता से ₹15,000 की रिश्वत मांगी थी. आवेदक की शिकायत और वेरिफाइंग ऑफिसर द्वारा सौंपी गई वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर एक केस (हजारीबाग ACB पुलिस स्टेशन केस नंबर 10/2026, तारीख 07.10.2026) दर्ज किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.
एसीबी की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला और जानकारी जुटाई
गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी क्लर्क को उसके कार्यालय में ले गई और कार्यालय का दरवाजा बंद कर पूछताछ शुरू कर दी. इस दौरान कार्यालय कर्मियों को अंदर की कार्रवाई की जानकारी नहीं होने तथा दरवाजा बंद किए जाने को लेकर कर्मियों में आक्रोश फैल गया. जिसके बाद कर्मियों ने हंगामा शुरू कर दिया, कर्मियों के कथित हंगामे के बाद एसीबी टीम ने आनन-फानन में कार्यालय का दरवाजा खोला. कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों को भी खंगाला और आवश्यक जानकारी जुटाई.
कर्मचारियों के बीच मचा हड़कंप
पूछताछ एवं जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार बासुदेव राम को एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग ले जाने की तैयारी में जुटी है. एसीबी की कार्रवाई से अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारियों के बीच भी हड़कंप मचा गया है.
'गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), हजारीबाग की एक ट्रैप टीम ने आरोपी वासुदेव राम (हेड क्लर्क, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस, चतरा) को शिकायतकर्ता बिलास यादव से ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी हजारीबाग में तैनात मजिस्ट्रेट और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में की गई. गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.'- एसपी, हजारीबाग एसीबी
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