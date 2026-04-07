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रिम्स जमीन मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, चार गिरफ्तार

एंटी करप्शन ब्यूरो, मुख्यालय, रांची ( Etv bharat )

रांची: झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की अधिग्रहित जमीन को फर्जी कागजातों के आधार पर खरीद बिक्री करने वाले चार आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची थाना कांड संख्या 1/2026 दिनांक- 5/1/2026, भादवि धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा-318/336/338/340/61/49 तथा भ्र०नि० अधि०-1988 की धारा-13(2) सहपठित धारा-13 (1) (d) एवं 12 तथा संशोधित भ्र.नि.अधि.-2018 की धारा-13 (2) R/W 13 (1) (a) एवं 12 में कांड के चार अप्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है.

कौन कौन हुए गिरफ्तार