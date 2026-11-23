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IAS शिखर अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा

आईएएस शिखर अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से दर्ज एफआईआर और राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम राहत टालने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने की गुहार लगाई है.

अग्रवाल का आरोप है कि उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच की मंजूरी देने और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को अखबारों में खबरें प्रकाशित होने के कुछ घंटों के भीतर एसीबी को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दे दी. उस समय वे अमेरिका में स्वीकृत अवकाश पर थे.