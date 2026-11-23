IAS शिखर अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा
आईएएस शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम राहत टालने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
Published : November 23, 2026 at 10:00 PM IST
जयपुर: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से दर्ज एफआईआर और राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम राहत टालने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने की गुहार लगाई है.
अग्रवाल का आरोप है कि उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच की मंजूरी देने और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को अखबारों में खबरें प्रकाशित होने के कुछ घंटों के भीतर एसीबी को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दे दी. उस समय वे अमेरिका में स्वीकृत अवकाश पर थे.
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उन्होंने सरकार की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब देने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जांच की मंजूरी देने से पहले उनके पक्ष और संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया गया. याचिका के अनुसार, उन्होंने 17 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में धारा 17 ए के तहत दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.
इसके अगले दिन 18 नवंबर को एसीबी ने उनके और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी. वहीं, 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर फैसला टालते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई है.
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क्या है मामला ? : एसीबी की जांच उदयपुर के बुजड़ा और अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों की खरीद तथा एक निजी कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों से जुड़ी है. एफआईआर में 15 अक्टूबर को 24 नए विला खरीदे जाने का भी उल्लेख है. इससे पहले 40 विला-कॉटेज की खरीद का मामला भी जांच के दायरे में आया था. इस मामले में 28 अक्टूबर को अग्रवाल को एपीओ किया गया था, जबकि 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी एपीओ कर दिया गया था.