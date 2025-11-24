ETV Bharat / state

जेल में बंद इस निलंबित अधिकारी की बढ़ीं मुश्किलें, एसीबी ने दर्ज की अवैध साधनों से धन संग्रह की प्राथमिकी

एसीबी ने झारखंड के एक निलंबित अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

ACB files FIR against suspended Jharkhand IAS officer and several others
ACB दफ्तर, रांची (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 24, 2025 at 10:39 PM IST

3 Min Read
रांचीः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची ने स्थानीय थाना कांड संख्या 20/2025 के तहत 24 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकी दर्ज की है.

इसमें निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वपना संचिता, सुसर सत्येन्द्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, साला की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह तथा उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह शामिल हैं. सभी अभियुक्तों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 एवं 61(2) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 13(1)(b) व 13(2) के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की गई है.

ACB द्वारा जारी प्रेस रिलीज की कॉपी (ETV Bharat)

जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों, बैंक खातों के विश्लेषण एवं संबंधित पक्षों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ है कि विनय कुमार चौबे ने अवैध साधनों से धन संग्रह किया और कमीशन प्राप्त किया. अपने परिवार और मित्रों के सहयोग से धन को विचलित कर अकूत संपत्ति अर्जित की और भारी निवेश किया है.

आय-व्यय के दस्तावेजों के आधार पर उनकी आय की तुलना में व्यय अधिक पाया गया, जो उनके सेवा काल के दौरान अर्जित आय से मेल नहीं खाता. बैंक खातों के विवरण से पता चला कि घरेलू खर्च भी नाम मात्र का किया गया, जबकि नियम के अनुसार आय का एक तिहाई हिस्सा घरेलू खर्च में जाना चाहिए. इस गंभीर आरोप में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे वर्तमान में जेल में कई गंभीर आरोपों के तहत बंद हैं. उनके खिलाफ मुख्य आरोप हैं.

  • झारखंड की नई शराब नीति में हुए लगभग 38 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होना. इसमें धोखाधड़ी, अपराधियों के साथ मिलीभगत और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। इस मामले में वे 20 मई 2025 को गिरफ्तार हुए और तब से जेल में हैं.
  • हजारीबाग के खासमहाल की जमीन घोटाले का मामला, जिसमें वर्ष 2008 से 2010 के बीच अवैध तरीके से जमीन की जमाबंदी व खरीद-बिक्री की गई। इसमें भी चौबे पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है.
  • वन भूमि घोटाले का मामला, जहां भी अवैध भूमि रजिस्ट्री और करीबी लोगों के साथ मिलीभगत का आरोप है.
  • आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला, जिसमें उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में आय के मुकाबले अधिक धन मिलने की शिकायत पर जांच और प्राथमिकी दर्ज हुई है.

