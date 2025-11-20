ETV Bharat / state

एसीबी ने एएसआई के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, एफआर लगाने की एवज में मांगे थे 1 लाख रुपए

रिश्वत मांगने के आरोपी सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह के खिलाफ एसीबी ने धारा 7 में मुकदमा दर्ज किया है.

Office of ASP, ACB
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, एसीबी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 9:06 PM IST

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जिले के सुकेत थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) के खिलाफ रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. एएसआई ने एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट (एफआर) पेश करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. हालांकि शक होने पर उसने रिश्वत नहीं ली. इसके बाद एसीबी की टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन आरोपी ने रिश्वत नहीं ली. ऐसे में मुख्यालय में इस पूरे प्रकरण को भेजा गया था. जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दूसरी तरफ इस मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस में कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है.

पुलिस उप अधीक्षक अनीस अहमद ने बताया कि उनके पास एक परिवादी पास आया था. जिसने बताया था कि उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा फर्जी पट्टे को लेकर दर्ज हुआ है. यह मुकदमा उनके रिश्तेदारों ने ही दर्ज करवाया है. इस मुकदमे में हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए हैं. स्टे लाने के बावजूद भी एएसआई देवेंद्र सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तार करने का दबाव बना रहा था. जब देवेंद्र सिंह से बात की गई, तो उसने रिश्वत की डिमांड कर दी थी. परिवाद के बाद एसीबी की टीम ने सत्यापन करवा लिया था. सत्यापन में एक लाख रुपए की डिमांड पहले सामने आई थी. बाद में एएसआई 50 हजार रुपए लेने पर सहमत हो गया था. इसके बाद रिश्वत राशि लेकर परिवादी एक दो बार गया, लेकिन शक हो जाने पर देवेंद्र सिंह ने रिश्वत की राशि नहीं ली. इस मामले में देवेंद्र सिंह के खिलाफ धारा 7 में मुकदमा दर्ज किया गया है.

'आरोपी एएसआई देवेंद्र सिंह सुकेत थाने में तैनात थे, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसमें आगे कार्रवाई होते हुए उन्हें सस्पेंड भी किया जाएगा. इसके अलावा एसीबी की कार्रवाई की जाएगी.'- सुजीत शंकर, एसपी कोटा ग्रामीण

