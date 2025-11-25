ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री भरत सिंह की पत्नी के खिलाफ ACB ने दर्ज किया मुकदमा, पंचायत राज विभाग ने की थी अनुशंसा

कोटा

कोटा: दिवंगत पूर्व मंत्री भरत सिंह की पत्नी मीना कुमारी के खिलाफ राज्य सरकार की अनुशंसा पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी सहित कई धाराएं जोड़ी गई हैं. मामले में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने मुकदमा दर्ज करने के लिए एफआईआर को ड्राफ्ट करवा कर जयपुर प्रेषित किया था. जहां पर मुख्यालय से 20 नवम्बर को मुकदमा दर्ज हो गया.दूसरी तरफ पूर्व सरपंच मीना कुमारी ने इस मामले को भाजपा के बड़े नेताओं की साजिश बताया है. मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक अनीस अहमद को सौंपी गई है. अनीस अहमद का कहना है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन फिलहाल उनके पास पत्रावली नहीं आई है. इस मामले में पत्रावली आने पर आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी. इसमें शुरुआती जांच सरकार ने विभाग के स्तर पर करवाई थी. इसके बाद ही विभाग ने एसीबी में मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की थी. दूसरी तरफ पूर्व सरपंच मीना कुमारी ने इस मामले को भाजपा के बड़े नेताओं की साजिश बताया है. पढ़ें: एकल पट्टा प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल से पूछा-हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के किस भाग पर आपत्ति है