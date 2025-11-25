ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री भरत सिंह की पत्नी के खिलाफ ACB ने दर्ज किया मुकदमा, पंचायत राज विभाग ने की थी अनुशंसा

कुंदनपुर पूर्व सरपंच मीना कुमारी पर बेशकीमती जमीन के पट्टे 100 रुपए में देने का आरोप है.

ACB Kota Office
कोटा एसीबी कार्यालय (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: दिवंगत पूर्व मंत्री भरत सिंह की पत्नी मीना कुमारी के खिलाफ राज्य सरकार की अनुशंसा पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी सहित कई धाराएं जोड़ी गई हैं. मामले में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने मुकदमा दर्ज करने के लिए एफआईआर को ड्राफ्ट करवा कर जयपुर प्रेषित किया था. जहां पर मुख्यालय से 20 नवम्बर को मुकदमा दर्ज हो गया.दूसरी तरफ पूर्व सरपंच मीना कुमारी ने इस मामले को भाजपा के बड़े नेताओं की साजिश बताया है.

मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक अनीस अहमद को सौंपी गई है. अनीस अहमद का कहना है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन फिलहाल उनके पास पत्रावली नहीं आई है. इस मामले में पत्रावली आने पर आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी. इसमें शुरुआती जांच सरकार ने विभाग के स्तर पर करवाई थी. इसके बाद ही विभाग ने एसीबी में मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की थी. दूसरी तरफ पूर्व सरपंच मीना कुमारी ने इस मामले को भाजपा के बड़े नेताओं की साजिश बताया है.

पढ़ें: एकल पट्टा प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल से पूछा-हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के किस भाग पर आपत्ति है

शिकायत पर राज्य सरकार ने करवाई थी जांच: कुंदनपुर की पूर्व सरपंच मीना कुमारी के खिलाफ सांगोद के उप प्रधान ओम नागर अडूसा ने शिकायत दी थी. शिकायत मिलने के बाद पंचायत राज विभाग ने जांच करवाई थी. इस मामले में जयपुर के निर्देश पर एक जांच कमेटी बनी थी. इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में मीना कुमारी और तत्कालीन ग्राम सचिव पर आरोप लगा है कि उन्होंने चार आवंटियों को बेशकीमती भूमि पर डीएलसी दर की जगह 100 रुपए में पट्टे आवंटित कर दिए थे. यह पट्टे दिनेश नागर, लक्ष्मण सिंह, ईश्वर सिंह और अर्जुन सिंह के नाम थे. इसके बाद अगस्त 2025 में पंचायत राज विभाग के एडिशनल कमिश्नर और उपशासन सचिव इंद्रजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

पढ़ें: सवाई माधोपुर: कनिष्ठ सहायक 18,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, तहसीलदार फरार

'सरासर गलत और झूठा मुकदमा': इस पूरे मामले पर कुंदनपुर की पूर्व सरपंच मीना कुमारी का कहना है कि सरासर झूठ और गलत मामला है. भारत जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दबाव में इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है. हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है. कुंदनपुर ग्राम पंचायत से ईमानदार ग्राम सचिव को भी हटा दिया था. इसी के चलते मैंने भी सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया था. मेरे पति भरत सिंह पंचायत राज और पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों के मंत्री रहे हैं. हमारे परिवार की ईमानदारी की मिसाल पूरा गांव देता है.

TAGGED:

LATE FORMER MINISTER BHARAT SINGH
ACB FILED CASE AGAINST EX SARPANCH
BHARAT SINGH WIFE MEENA KUMARI
भरत सिंह की पत्नी पर केस
CASE AGAINST WIFE OF BHARAT SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.