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एसीबी का सीएचसी पिनगवां में छापा, पॉक्सो मामले में मदद के नाम पर ढाई लाख रिश्वत की मांग, डॉक्टर और सहायक गिरफ्तार

एसीबी का सीएचसी पिनगवां में छापा ( ETV Bharat )

नूंह: फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पिनगवां में कार्रवाई करते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉ. बीरपाल और उनके सहायक मोनू को ढाई लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. पॉक्सो केस में मांगी रकम: एसीबी के अनुसार थाना पिनगवां में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कथित तौर पर मदद करने और मेडिकल ओपिनियन देने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की जांच शुरू की और ट्रैप की योजना बनाई. स्वास्थ्य केंद्र में ही गिरफ्तारी: एसीबी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने स्वास्थ्य केंद्र में जाल बिछाया. शिकायतकर्ता द्वारा ढाई लाख रुपये दिए जाने के दौरान टीम ने डॉ. बीरपाल और उनके सहायक मोनू को पकड़ लिया. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.