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ब्यावर में ACB की कार्रवाई: रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल का दलाल गिरफ्तार, लेकिन साथी रकम लेकर हुआ फरार

आरोपी पुलिसकर्मी फरियादी से राजीनामा करवाने के आठ हजार रुपए के अलावा 10 हजार रुपए अलग से रिश्वत के मांग रहा था.

ACB action in Beawar
एसीबी की हिरासत में पुलिसकर्मी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 8:53 AM IST

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अजमेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई की ब्यावर में हुई ट्रैप कार्रवाई आंशिक रूप से ही सफल रही. रिश्वत लेते दलाल को पकड़ने से पहले ही उसका साथी ट्रैप की रकम लेकर फरार हो गया. अब ट्रैप की रकम बरामदगी के लिए दलाल के साथी की तलाश की जा रही है. हालांकि एसीबी ने हेड कांस्टेबल रामकिशन, कांस्टेबल मनोज और दलाल कानाराम को हिरासत में लिया है.

एसीबी के मुताबिक ब्यावर सदर थाने के हेड कांस्टेबल रामकिशन राजीनामा करवाने की रकम के अतिरिक्त 10 हजार रुपए की मांग कर रहा था. एसीबी के इंसपेक्टर कुशाला राम ने बताया कि परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी कि ब्यावर सदर थाने में हेड कांस्टेबल रामकिशन और कांस्टेबल मनोज एक प्रकरण में राजीनामा करवाने के 8 हजार के अलावा अलग से उससे 10 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं.

पढ़ें: राजसमंद में 1300 रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर को किया गिरफ्तार

एएसपी राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि शिकायत के सत्यापन में हेड कांस्टेबल रामकिशन 10 हजार की जगह 8 हजार में राजीनामा करवाने को तैयार हो गया. सत्यापन की पुष्टि होने के बाद सोमवार को एसीबी की अजमेर इकाई की टीम ने एएसपी कुशाला राम और राजवीर सिंह चंपावत के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की.

दलाल का साथी ट्रैप की रकम लेकर फरार: एएसपी राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि परिवादी ने हेड कांस्टेबल से रिश्वत की रकम लेने के लिए कहा तो उसने दलाल कानाराम को रकम देने के लिए कहा. रकम लेकर परिवादी दलाल के पास गया तो उसने रकम लेकर तुरंत अपने साथी राहुल काठात को दे दी. एसीबी की टीम कानाराम को रंगे हाथों पकड़ती, उससे पहले ही राहुल काठात रकम लेकर फरार हो गया. एसीबी की टीम राहुल काठात की तलाश कर रही है. वहीं हेड कांस्टेबल रामकिशन, कांस्टेबल मनोज और दलाल कानाराम को एसीबी ने पकड़ लिया है. एसीबी की टीम दलाल कानाराम से पूछताछ कर रही है. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

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