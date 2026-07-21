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ब्यावर में ACB की कार्रवाई: रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल का दलाल गिरफ्तार, लेकिन साथी रकम लेकर हुआ फरार

एसीबी की हिरासत में पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई की ब्यावर में हुई ट्रैप कार्रवाई आंशिक रूप से ही सफल रही. रिश्वत लेते दलाल को पकड़ने से पहले ही उसका साथी ट्रैप की रकम लेकर फरार हो गया. अब ट्रैप की रकम बरामदगी के लिए दलाल के साथी की तलाश की जा रही है. हालांकि एसीबी ने हेड कांस्टेबल रामकिशन, कांस्टेबल मनोज और दलाल कानाराम को हिरासत में लिया है. एसीबी के मुताबिक ब्यावर सदर थाने के हेड कांस्टेबल रामकिशन राजीनामा करवाने की रकम के अतिरिक्त 10 हजार रुपए की मांग कर रहा था. एसीबी के इंसपेक्टर कुशाला राम ने बताया कि परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी कि ब्यावर सदर थाने में हेड कांस्टेबल रामकिशन और कांस्टेबल मनोज एक प्रकरण में राजीनामा करवाने के 8 हजार के अलावा अलग से उससे 10 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं. पढ़ें: राजसमंद में 1300 रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर को किया गिरफ्तार