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JJM SCAM: संजय बड़ाया को दिल्ली से लिया हिरासत में, आज ACB महेश जोशी को कोर्ट में पेश करेगी

960 करोड़ रुपए के घोटाले में संजय बड़ाया पर है ठेकेदारों से वसूली का आरोप.

एसीबी मुख्यालय
एसीबी मुख्यालय (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 8:54 AM IST

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जयपुर : जल जीवन मिशन में करीब 960 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जयपुर के कारोबारी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर लिया है. संजय बड़ाया पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी का करीबी है. उस पर जल जीवन मिशन के ठेकेदारों से वसूली के आरोप हैं. उसे दिल्ली में हिरासत में लेने के बाद अब जयपुर लाया जा रहा है. जयपुर लाकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा. इधर, इस मामले में रिमांड पर चल रहे पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी की रिमांड अवधि खत्म होने पर एसीबी आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी. एसीबी उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है.

बड़ाया के खिलाफ जारी करवाया लुक आउट नोटिस : एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि संजय बड़ाया के देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया गया था. उसे आज एसीबी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. जयपुर लाकर उसे जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार किया जाएगा. उनका कहना है कि इस मामले में पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी को 7 मई को गिरफ्तार किया गया था. जिन्हें पांच दिन की रिमांड पर लिया गया था. उनकी रिमांड अवधि खत्म होने पर आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें: JJM SCAM : पूर्व मंत्री महेश जोशी 11 मई तक ACB रिमांड पर भेजे गए, गिरफ्तारी को गहलोत ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध

रिटायर्ड आईएएस, मंत्री सहित 12 गिरफ्तार : जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी और पीएचईडी के तत्कालीन एसीएस (रिटायर्ड आईएएस) डॉ. सुबोध अग्रवाल शामिल हैं. इन दोनों के अलावा एसीबी ने पीएचईडी के 10 इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, दो इंजीनियर और एक निजी व्यक्ति इस मामले में फरार चल रहे हैं. जबकि पांच आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली हुई है. फरार आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कवायद एसीबी ने शुरू कर दी है.

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