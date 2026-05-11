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JJM SCAM: संजय बड़ाया को दिल्ली से लिया हिरासत में, आज ACB महेश जोशी को कोर्ट में पेश करेगी

जयपुर : जल जीवन मिशन में करीब 960 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जयपुर के कारोबारी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर लिया है. संजय बड़ाया पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी का करीबी है. उस पर जल जीवन मिशन के ठेकेदारों से वसूली के आरोप हैं. उसे दिल्ली में हिरासत में लेने के बाद अब जयपुर लाया जा रहा है. जयपुर लाकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा. इधर, इस मामले में रिमांड पर चल रहे पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी की रिमांड अवधि खत्म होने पर एसीबी आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी. एसीबी उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है.

बड़ाया के खिलाफ जारी करवाया लुक आउट नोटिस : एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि संजय बड़ाया के देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया गया था. उसे आज एसीबी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. जयपुर लाकर उसे जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार किया जाएगा. उनका कहना है कि इस मामले में पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी को 7 मई को गिरफ्तार किया गया था. जिन्हें पांच दिन की रिमांड पर लिया गया था. उनकी रिमांड अवधि खत्म होने पर आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा.