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RGHS में फर्जी बाबू बन 40 हजार की रिश्वत ली, ACB ने पकड़ा तो सामने आई सच्चाई, टीम ने पुलिस को सौंपा

एसीबी ने संदिग्ध को पकड़कर ज्योति नगर थाना पुलिस को सौंपा ( Source : Jaipur ACB Headquarter )

जयपुर: राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए RGHS विभाग से एक फर्जी बाबू को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है. वह डीडवाना स्थित एक निजी हॉस्पिटल की ऑडिट के नाम पर 45 हजार रुपए मांगकर परिवादी को परेशान कर रहा था. परिवादी ने आज जैसे ही रिश्वत के 40 हजार रुपए दिए, जाल बिछाकर बैठी एसीबी ने उसे दबोच लिया. जांच में सामने आया कि वह RGHS में कार्यरत ही नहीं है. पूछताछ में सामने आया कि वह फर्जी बाबू है. उसके पास एआई से बनाया हुआ एक फर्जी कार्ड भी मिला है. एसीबी की टीम आरोपी को पकड़कर ज्योति नगर थाने लाई, जहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. परिवादी ने दी थी एसीबी को शिकायत : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी कि RGHS विभाग में तैनात बाबू मनीष शर्मा बिना ऑडिट किए ऑडिट रिपोर्ट पर दस्तखत करने की एवज में 45 हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है. इस पर एसीबी की ओर से शिकायत का सत्यापन करवाया गया. सत्यापन के दौरान 40 हजार रुपए के लेनदेन पर सहमति बनी. पढ़ें : बिल पास करने के एवज में एईएन 25000 और जेईन 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार टीम ने पकड़ा, पूछताछ में सामने आई हकीकत : इसके बाद एसीबी की टीम ने परिवादी को रुपए देने आरोपी के पास भेजा. उसने जैसे ही परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत ली. एसीबी ने उसे पकड़ लिया. पूछताछ में सामने आया कि जिसे एसीबी ने RGHS विभाग का बाबू समझकर पकड़ा है. वह असल में बाबू है ही नहीं. वह खुद को RGHS विभाग में बाबू बताकर रिश्वत की रकम वसूल रहा था. उसके पास एआई से बना एक फर्जी कार्ड मिला है. उसे एसीबी की टीम ज्योति नगर थाने लेकर पहुंची.