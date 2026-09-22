RGHS में फर्जी बाबू बन 40 हजार की रिश्वत ली, ACB ने पकड़ा तो सामने आई सच्चाई, टीम ने पुलिस को सौंपा
निजी अस्पताल की ऑडिट के नाम पर ली रकम. एसीबी को मिला एआई से बना फर्जी कार्ड और फर्जी लेटर.
Published : September 22, 2026 at 8:25 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए RGHS विभाग से एक फर्जी बाबू को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है. वह डीडवाना स्थित एक निजी हॉस्पिटल की ऑडिट के नाम पर 45 हजार रुपए मांगकर परिवादी को परेशान कर रहा था.
परिवादी ने आज जैसे ही रिश्वत के 40 हजार रुपए दिए, जाल बिछाकर बैठी एसीबी ने उसे दबोच लिया. जांच में सामने आया कि वह RGHS में कार्यरत ही नहीं है. पूछताछ में सामने आया कि वह फर्जी बाबू है. उसके पास एआई से बनाया हुआ एक फर्जी कार्ड भी मिला है. एसीबी की टीम आरोपी को पकड़कर ज्योति नगर थाने लाई, जहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
परिवादी ने दी थी एसीबी को शिकायत : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी कि RGHS विभाग में तैनात बाबू मनीष शर्मा बिना ऑडिट किए ऑडिट रिपोर्ट पर दस्तखत करने की एवज में 45 हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है. इस पर एसीबी की ओर से शिकायत का सत्यापन करवाया गया. सत्यापन के दौरान 40 हजार रुपए के लेनदेन पर सहमति बनी.
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टीम ने पकड़ा, पूछताछ में सामने आई हकीकत : इसके बाद एसीबी की टीम ने परिवादी को रुपए देने आरोपी के पास भेजा. उसने जैसे ही परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत ली. एसीबी ने उसे पकड़ लिया. पूछताछ में सामने आया कि जिसे एसीबी ने RGHS विभाग का बाबू समझकर पकड़ा है. वह असल में बाबू है ही नहीं. वह खुद को RGHS विभाग में बाबू बताकर रिश्वत की रकम वसूल रहा था. उसके पास एआई से बना एक फर्जी कार्ड मिला है. उसे एसीबी की टीम ज्योति नगर थाने लेकर पहुंची.
पहले 35 हजार मांगे, फिर बढ़ाई रकम : उन्होंने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए संदिग्ध मनीष कुमार शर्मा को पकड़ा है. वह जयपुर के जगतपुरा में रहता है. एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी ने एक शिकायत देकर बताया कि डीडवाना स्थित उसके एसके आई हॉस्पिटल की ऑडिट करवाने की एवज में मनीष कुमार शर्मा ने पहले 35 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. जिसे बाद में बढ़ाकर 45 हजार रुपए कर दिया.
एआई से तैयार किया फर्जी आईडी और लेटर : एसीबी के डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल के नेतृत्व में टीम ने मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान संदिग्ध मनीष कुमार शर्मा को परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हिरासत में लिया. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि मनीष कुमार शर्मा ने एआई की मदद से फर्जी तरीके से संतोष कुमार शर्मा के नाम से आरजीएचएस में डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर पदनाम का पहचान पत्र और एसके आई हॉस्पिटल, डीडवाना, के नाम जारी फर्जी लेटर तैयार किया था.
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लोकसेवक नहीं, अब पुलिस लेगी एक्शन : फर्जी पहचान पत्र और पत्र हॉस्पिटल के मैनेजर को दिखाकर पहले 35 हजार रुपए मांगे. बाद में रिश्वत की रकम बढ़ाकर 45 हजार रुपए मांगे. साथ ही, संदिग्ध ने अपने आप को RGHS में यूडीसी के पद पर कार्यरत बताकर परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत ली. हिरासत में लेने के बाद सामने आया कि उसका नाम और पदनाम फर्जी है. वह लोकसेवक नहीं है. प्रारंभिक तौर पर इस मामले में धोखाधड़ी, फर्जी पहचान एवं प्रतिरूपण आदि के तथ्य सामने आने पर संदिग्ध के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए ज्योति नगर थाना पुलिस को सौंपा गया है.