RUIDP की तत्कालीन सहायक सामुदायिक अधिकारी रिश्वत मामले में दोषी करार, ACB कोर्ट ने सुनाई सजा
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय संख्या 02, उदयपुर ने रिश्वत के दो मामलों में सजा सुनाई है.
Published : May 5, 2026 at 3:39 PM IST
चित्तौड़गढ़ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय संख्या 02, उदयपुर ने रिश्वत के मामले में RUIDP की तत्कालीन सहायक सामुदायिक अधिकारी को दोषी करार दिया है. अभियुक्त को 1 साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. एसीबी ने एक अन्य मामले में बेगूं के तत्कालीन अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 02 उदयपुर ने फैसला सुनाया है. अभियुक्त नीतू पत्नी गोविन्दराम जोशी, निवासी कुंभानगर, चित्तौड़गढ़ तत्कालीन सहायक सामुदायिक अधिकारी, RUIDP चित्तौड़गढ़ को दोषी पाया गया. न्यायालय ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. वहीं, धारा 13(1)(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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यह था मामला : एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी नीतू जोशी तत्कालीन सामुदायिक अधिकारी, RUIDP चित्तौड़गढ़ ने परिवादी बाबूलाल शर्मा से रिश्वत मांगी थी. RUIDP योजना के तहत चित्तौड़गढ़ में शास्त्रीनगर एरिया में पाइप लाइन डलवाने का कार्य शुरू होने से पूर्व विभागीय नियमानुसार प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान था. इसके तहत प्रभावित व्यक्ति बाबूलाल को आरोपी नीतू जोशी ने 8261 रुपए का चेक दिलवाया. चेक खाते में जमा करवाने के बाद नीतू जोशी ने कमीशन के रूप में 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की. मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ने 1000 रुपए रिश्वत लेने पर राजी हुई. उसने परिवादी को अपने कार्यालय में बुला कर अपनी सहयोगी हेमलता वेद, प्राइवेट महिला को एक हजार रुपए दिलवाए. हेमलता वेद ने उक्त राशि को रिश्वत राशि जानते हुए भी ग्रहण किया. एसीबी की कार्रवाई में रिश्वत राशि हेमलता वेद के पास से बरामद हुई थी.
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विद्यार्थी मित्र से रिश्वत लेने के आरोपी को सजा : एसीबी के एएसपी हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि एक अन्य मामले में न्यायालय ने विद्यार्थी मित्र से रिश्वत लेने के आरोपी निलंबित अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्राशि) बेगूं समर्थ सिंह सांसी को सजा सुनाई है. अभियुक्त ने परिवादी हेमराज कुमावत से रिश्वत ली थी. परिवादी ने विद्यार्थी मित्र के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोहपुरा, ग्राम बिछोर, तहसील बेगूं में वर्ष 2008 से 2010 तक कार्य किया. इसके बाद समानीकरण से माह 1 जुलाई 2010 से हटाया गया और उच्च न्यायालय जोधपुर से स्टे पर माह सितम्बर, 2010 से वापस विद्यार्थी मित्र के पद पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश से परिवादी राजकीय प्राथमिक विद्यालय लगा दिया.
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इस पद पर लगाने की एवज में समर्थ सिंह सांसी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बेगूं ने 2500 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे, जिसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद हुई थी. मामले में विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-02, उदयपुर ने अभियुक्त समर्थ सिंह सांसी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अपराध के लिए 01 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना एवं धारा 13 (1) (डी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अपराध के लिए 01 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया.