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RUIDP की तत्कालीन सहायक सामुदायिक अधिकारी रिश्वत मामले में दोषी करार, ACB कोर्ट ने सुनाई सजा

चित्तौड़गढ़ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय संख्या 02, उदयपुर ने रिश्वत के मामले में RUIDP की तत्कालीन सहायक सामुदायिक अधिकारी को दोषी करार दिया है. अभियुक्त को 1 साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. एसीबी ने एक अन्य मामले में बेगूं के तत्कालीन अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 02 उदयपुर ने फैसला सुनाया है. अभियुक्त नीतू पत्नी गोविन्दराम जोशी, निवासी कुंभानगर, चित्तौड़गढ़ तत्कालीन सहायक सामुदायिक अधिकारी, RUIDP चित्तौड़गढ़ को दोषी पाया गया. न्यायालय ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. वहीं, धारा 13(1)(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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यह था मामला : एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी नीतू जोशी तत्कालीन सामुदायिक अधिकारी, RUIDP चित्तौड़गढ़ ने परिवादी बाबूलाल शर्मा से रिश्वत मांगी थी. RUIDP योजना के तहत चित्तौड़गढ़ में शास्त्रीनगर एरिया में पाइप लाइन डलवाने का कार्य शुरू होने से पूर्व विभागीय नियमानुसार प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान था. इसके तहत प्रभावित व्यक्ति बाबूलाल को आरोपी नीतू जोशी ने 8261 रुपए का चेक दिलवाया. चेक खाते में जमा करवाने के बाद नीतू जोशी ने कमीशन के रूप में 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की. मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ने 1000 रुपए रिश्वत लेने पर राजी हुई. उसने परिवादी को अपने कार्यालय में बुला कर अपनी सहयोगी हेमलता वेद, प्राइवेट महिला को एक हजार रुपए दिलवाए. हेमलता वेद ने उक्त राशि को रिश्वत राशि जानते हुए भी ग्रहण किया. एसीबी की कार्रवाई में रिश्वत राशि हेमलता वेद के पास से बरामद हुई थी.