जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी की SIT खंगाल रही दस्तावेज, जल भवन से जुटाई फाइलें

जयपुर: हर घर तक पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच कर रही एसीबी की एसआईटी अब दस्तावेज खंगालकर अपनी जांच को आगे बढ़ाने में जुटी है. एसीबी की एक टीम गुरुवार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के मुख्यालय जल भवन पहुंची. यहां से जल जीवन मिशन से जुड़ी फाइलें जुटाई. अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने में जुटी है.

इधर, इस मामले में बुधवार को गिरफ्तार पांच आरोपियों को गुरुवार को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी. एसीबी ने बुधवार को गणपति ट्यूबवैल के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, श्याम ट्यूबवैल के मैनेजर व लाइजनिंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल कुमावत, श्याम ट्यूबवैल के प्रोप्राइटर पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए गए टेंडर: पीएचईडी के कार्यवाहक मुख्य अभियंता (जल जीवन मिशन) अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि मिशन का काम 2019 में शुरू हुआ था. साल 2021-22 में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर टेंडर हासिल किए गए थे. इसे लेकर विभाग भी अपनी जांच कर रहा है. इसमें ठेकेदारों को चिह्नित कर ब्लैक लिस्टेड किया गया है. इडी ने इसमें कार्रवाई करते हुए आरोपियों की संपत्ति को भी जब्त किया है. इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट देने की कवायद की गई है.