जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी की SIT खंगाल रही दस्तावेज, जल भवन से जुटाई फाइलें

जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले में जलदाय विभाग ने पांच अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है.

Jal Jeevan Mission scam
जलदाय विभाग का मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 1:39 PM IST

जयपुर: हर घर तक पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच कर रही एसीबी की एसआईटी अब दस्तावेज खंगालकर अपनी जांच को आगे बढ़ाने में जुटी है. एसीबी की एक टीम गुरुवार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के मुख्यालय जल भवन पहुंची. यहां से जल जीवन मिशन से जुड़ी फाइलें जुटाई. अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने में जुटी है.

इधर, इस मामले में बुधवार को गिरफ्तार पांच आरोपियों को गुरुवार को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी. एसीबी ने बुधवार को गणपति ट्यूबवैल के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, श्याम ट्यूबवैल के मैनेजर व लाइजनिंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल कुमावत, श्याम ट्यूबवैल के प्रोप्राइटर पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए गए टेंडर: पीएचईडी के कार्यवाहक मुख्य अभियंता (जल जीवन मिशन) अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि मिशन का काम 2019 में शुरू हुआ था. साल 2021-22 में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर टेंडर हासिल किए गए थे. इसे लेकर विभाग भी अपनी जांच कर रहा है. इसमें ठेकेदारों को चिह्नित कर ब्लैक लिस्टेड किया गया है. इडी ने इसमें कार्रवाई करते हुए आरोपियों की संपत्ति को भी जब्त किया है. इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट देने की कवायद की गई है.

एसीबी ने जांच के लिए बनाई एसआईटी: उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले एसीबी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े उन्हें जो दस्तावेज चाहिए थे. वे एसीबी की एसआईटी को सौंपे गए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में 170 अधिकारियों-कर्मचारियों को विभाग की जांच में चिह्नित किया गया है. इनमें से करीब 100 अधिकारी-कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी हो चुके हैं.

ठेकेदारों के घर पर मिली मेजरमेंट बुक: वे बोले कि बाकि अधिकारियों-कर्मचारियों के आरोप पत्र भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे. इस मामले में कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है. जांच के लिए 17-ए के तहत स्वीकृतियां भी जारी की गई हैं. मेजरमेंट बुक में मनमाने तरीके से इंद्राज करके बिल उठाने के आरोपों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह हर एक केस की मेजरमेंट बुक की पड़ताल करने पर ही सामने आ सकता है. कुछ मामलों में मेजरमेंट बुक ठेकेदार के घर या ऑफिस में मिलने की बात सामने आई है. यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसे लेकर विभागीय जांच भी जारी है और एसीबी भी जांच भी कर रही है.

