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एसीबी की कार्रवाई: राजसमंद के परिवहन विभाग अधिकारी से 28 हजार से अधिक संदिग्ध नकदी जब्त, कार के डैशबोर्ड में छिपा रखे थे पैसे

एसीबी ने टोल प्लाजा पर राजसमंद के परिवहन अधिकारी की कार से संदिग्ध नकदी जब्त कर अधिकारी के उदयपुर स्थित घर पर छापेमारी की.

एसीबी कार्यालय चित्तौड़गढ़
एसीबी कार्यालय चित्तौड़गढ़ (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 7:16 AM IST

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चित्तौड़गढ़ : ​भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने सोमवार शाम एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने नाकेबंदी कर राजसमंद जिला परिवहन कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कलोलिया की कार को रोककर संदिग्ध नकदी बरामद की.

​एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि उदयपुर एसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि अधिकारी दिनेश कलोलिया दफ्तर का समय खत्म होने के बाद अवैध वसूली का पैसा लेकर अपनी निजी कार से राजसमंद से उदयपुर की तरफ जा रहे हैं. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत चेकिंग की योजना बनाई गई.

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​कार्रवाई एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में की गई. टीम ने राजसमंद जिले के नेगड़िया श्रीनाथजी टोल प्लाजा पर सोमवार देर शाम संदिग्ध कार को रुकवाया. जब कार के डैशबोर्ड और अधिकारी की तलाशी ली गई, तो कुल 28,110 रुपये की नकद राशि बरामद हुई.

​जब एसीबी अधिकारियों ने इस रकम के बारे में पूछताछ की, तो दिनेश कलोलिया कोई संतोषजनक जवाब या हिसाब नहीं दे सके. इसके बाद टीम ने राशि को वजह-सबूत के तौर पर मौके पर ही जब्त कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर स्थित अधिकारी के आवास पर भी देर रात छापेमारी कर तलाशी ली गई. फिलहाल, एसीबी की टीम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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