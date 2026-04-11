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मनरेगा का जेई चढ़ा एसीबी के हत्थे, लाभुक से ले रहा था रिश्वत

गिरिडीह में एसीबी ने कार्रवाई की है. जिसमें उसने एक जेई को गिरफ्तार किया है.

ACTION BY ANTI CORRUPTION BUREAU
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS) (IANS)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 5:29 PM IST

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गिरिडीहः एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) धनबाद की टीम ने कार्रवाई की है. जिसमें टीम ने मनरेगा के जेई अंकुश कुमार को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. अंकुश की गिरफ्तारी धनवार थाना इलाके के गांधी चौक के पास अवस्थित एक दुकान से की गई.

जेई रिश्वत लेते पकड़ा गया

अंकुश कुमार राजधनवार में मनरेगा के कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत है. आरोप है कि उनको पांच हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है. जहां वह नई योजना के लिए लाभुक से रिश्वत ले रहे थे. गिरफ्तारी के बाद आरोपी अंकुश से लंबी पूछताछ भी हुई है.

मनरेगा का जेई चढ़ा एसीबी के हत्थे (Etv Bharat)

जमीन पर बैठ गया जेई

एसीबी के पास शिकायत गई थी की नई योजना के लिए मनरेगा का जेई लोगों से रिश्वत की मांग करता है. लिखित शिकायत मिलने के बाद एसीबी के एसपी के निर्देश पर शिकायत का सत्यापन किया गया. सत्यापन में शिकायत सही मिली. ऐसे में शनिवार को योजना तैयार की गई. तय योजना के तहत एसीबी की टीम धनवार पहुंच गई. यहां अंकुश को गिरफ्तार किया.

एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ ले गई

गिरफ्तारी के दौरान जेई हंगामा करने लगा. वह जमीन पर जा बैठ गया. हालांकि फिर मौके पर मौजूद एसीबी की टीम ने उसे वाहन में बैठाया और अपने साथ ले गई.

इस कांड को लेकर एसीबी धनबाद के एसपी कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी किया गया है. एसीबी ने बताया है कि मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2024-2025 में परिवादी को 4,10,000 रुपए का डोभा निर्माण का कार्य मिला था. आवेदक ने डोभा निर्माण का कार्य किया है, जिसके एवज में 3,67,000 रुपए मिल चुके हैं. वहीं बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर परिवादी जेई अंकुश कुमार के पास गये, तो पांच प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 20,000 रुपए की मांग की गई. ऐसे में इसकी शिकायत की गई. वहीं सत्यापन के बाद कांड अंकित करते हुए धावादल गठित की गई. शनिवार को टीम ने जाल बिछाया एवं प्राथमिकी अभियुक्त अंकुश कुमार को 5,000 रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तारी के बाद हंगामा

गिरफ्तारी के बाद धनवार में हंगामा हो गया. यहां विहिप के प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव और एसीबी की टीम उलझ गई. नौबत धक्का-मुक्की तक आ गई. इस मामले पर राजेश यादव ने कहा कि पिछले दिनों धनवार में फर्जी जीएसटी टीम ने जेवर कारीगर को लूट लिया था. ऐसे में आज जब जेई को पकड़ा गया तो वह मौके पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि अगर एसीबी छापेमारी कर रही है तो लोकल पुलिस की टीम को भी साथ में होना चाहिए. उन्होंने ये एसीबी टीम के असली होने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने टीम से आरोपी को लेकर थाने चलने की बात कही, हालांकि एसीबी की टीम थाने नहीं जाकर धनबाद जाने लगी. इसका विरोध करने पर उसके साथ धक्का-मुक्की की गई.

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