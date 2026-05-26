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धनबाद एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार

धनबाद में एसीबी ने बालीडीह थाना के एएसआई को रिश्वत लेते पकड़ा है.

ACB caught Balidih police station ASI while accepting bribe In Dhanbad
ACB के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 26, 2026 at 6:12 PM IST

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धनबादः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें बोकारो जिले के बालीडीह थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई मो. याकूब अंसारी को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

आरोपी पुलिस पदाधिकारी पर जमीन से जुड़े मामले की जांच के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप था. एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

जानकारी देते एसीबी डीएसपी (ETV Bharat)

एसीबी धनबाद के अनुसार, शिकायतकर्ता ने वर्ष 2009 में बोकारो जिला के बालीडीह थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी थी. जमीन विवाद और धमकी से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता ने स्थानीय थाना, पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की थी. इस मामले की जांच बालीडीह थाना में पदस्थापित एएसआई मो. याकूब अंसारी को सौंपी गई थी.

आरोप है कि जांच के दौरान एएसआई ने जमीन पर जाने और जांच करने के नाम पर शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिसके बाद उसने धनबाद एसीबी कार्यालय में लिखित शिकायत दी. एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई.

इसके बाद एसीबी धनबाद ने थाना कांड संख्या 04/2026 दर्ज कर ट्रैप टीम का गठन किया. मंगलवार को बोकारो जिले के नया मोड़ इलाके में जाल बिछाया गया. एसीबी की टीम ने दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी एएसआई मो. याकूब अंसारी को शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी मो. याकूब अंसारी की उम्र 56 वर्ष बताई जा रही है. वह बालीडीह थाना में सहायक अवर निरीक्षक के पद पर तैनात था. एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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