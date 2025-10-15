बड़ी कार्रवाई : एसीबी ने ASI और दलाल को 1.30 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा
दलाल ने परिवादी से रिश्वत लेकर थाने में एएसआई को सौंप दी. वहां दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जानिए पूरा मामला...
Published : October 15, 2025 at 7:36 PM IST
अलवर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार शाम कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) कन्हैयालाल और उनके निजी दलाल मजलिश खां को 1 लाख 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि एएसआई ने एक मामले में फाइनल रिपोर्ट (एफआर) दायर करने और उसे कोर्ट में पेश करने के एवज में परिवादी से 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसे बाद में 1.30 लाख रुपये में तय किया गया.
एसीबी महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर 14 अक्टूबर को सत्यापन किया गया, जिसमें एएसआई की उपस्थिति में दलाल मजलिश खां द्वारा 1.30 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई.
इसके बाद बुधवार को ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें परिवादी ने पहले दलाल मजलिश को रिश्वत की रकम दी. बाद में मजलिश ने यह राशि थाना कोतवाली स्थित अनुसंधान कक्ष में एएसआई कन्हैयालाल को सौंपी. एसीबी टीम ने तत्काल दबिश देकर दोनों आरोपियों को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान रिश्वत की रकम एएसआई की मेज की दराज से बरामद हुई.
यह कार्रवाई एसीबी उप महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के पर्यवेक्षण में एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को एसीबी थाना अलवर प्रथम ले जाया गया. दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.