ACB ने बैंक मैनेजर को 40 हजार रिश्वत लेते पकड़ा, लोन की किस्त जारी होने पर घर पहुंचा था घूस लेने

ACB ने बैंक मैनेजर को 40 हजार रिश्वत लेते पकड़ा, लोन की किस्त जारी होने पर घर पहुंचा था घूस लेने
आरोपी अतुल सिंह मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है और वर्तमान में अयाना कस्बे में किराए के मकान में रह रहा था.
Published : December 9, 2025 at 7:59 PM IST
कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत के मामले में मंगलवार को एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है. आरोपी लोन की किस्त जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था. वह 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया. यह रकम लेने के लिए आरोपी स्वयं परिवादी के घर पहुंचा था, जहां एसीबी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के घर पर तलाशी अभियान जारी है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि मामला राजस्थान ग्रामीण बैंक की अयाना शाखा से जुड़ा है. परिवादी का 25 सितंबर को 24.5 लाख रुपए का होम लोन स्वीकृत हुआ था. इस मामले में सहायक प्रबंधक अतुल सिंह रिश्वत की मांग कर रहा था.
पढ़ें: कोटा में ACB की कार्रवाई, 13 साल बाद रिटायर्ड क्लर्क आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि पहली किस्त के 8 लाख रुपए जारी होने पर 9 अक्टूबर को आरोपी ने रिश्वत मांगी थी, जो एक लाख रुपए थी. शिकायत के दिन ही एसीबी ने सत्यापन किया, जिस दौरान 40 हजार रुपए लेने पर सहमति बनी. दस अक्टूबर को ट्रैप कार्रवाई की योजना थी, लेकिन आरोपी की छुट्टी होने के कारण यह टल गई.
दूसरी किस्त जारी होने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान अतुल सिंह ने फिर रिश्वत मांगी. इस पर परिवादी ने राशि देने की सहमति दी और एसीबी को सूचित किया. ऐसे में मंगलवार को एसीबी टीम मौके पर पहुंची और जब आरोपी अतुल सिंह रिश्वत लेने परिवादी के घर पहुंचा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के कमरे की तलाशी भी ली जा रही है. अतुल सिंह मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है और वर्तमान में अयाना कस्बे में किराए के मकान में रह रहा था.