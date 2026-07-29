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ACB Trap : जयपुर कलेक्ट्रेट में बड़ी कार्रवाई, ADM ईस्ट के पीए को 1 लाख की रिश्वत लेते दबोचा

एसीबी की गिरफ्त में एडीएम का पीए मुकेश (ग्रीन टीशर्ट) ( ETV Bharat Jaipur )