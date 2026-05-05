ETV Bharat / state

ACB Action : भीलवाड़ा में PWD विभाग के XEN व दो ठेकेदार 4 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, डूंगरपुर में ASI और पूर्व पार्षद को दबोचा, कुचामन में भी कार्रवाई

डूंगरपुर एसीबी चौकी के प्रभारी रतनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि एक परिवादी ने चौकी पर उपस्थित होकर शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि साइबर फ्रॉड से जुड़े एक प्रकरण में बेटी और दामाद के नाम हटाने और प्रकरण में मदद करने के लिए साइबर थाने के एएसआई मदनलाल, पूर्व पार्षद डायालाल पाटीदार के माध्यम से 2 लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं. शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करवाया.

डूंगरपुर में एएसआई और पूर्व पार्षद गिरफ्तार : वहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की डूंगरपुर इकाई ने मंगलवार को शहर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए साइबर थाने के एक सहायक उपनिरीक्षक और उसके दलाल पूर्व पार्षद को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी साइबर फ्रॉड के एक मामले में बेटी और दामाद का नाम हटाने के एवज में रिश्वत ले रहे थे.

एसीबी की कार्रवाई की बाद शाहपुरा कस्बे में तैनात पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन शहजाद मोहम्मद के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे के आवास पर भी तलाशी ली जा रही है. एसीबी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भीलवाड़ा एसीबी के डीवाईएसपी पारस मल ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना मिलने पर अजमेर रेंज के डीआईजी नारायण टोगस के सुपरविजन में मंगलवार शाम भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तैनात एक्सईएन शहजाद खान द्वारा शाहपुरा पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से उनके द्वारा करवाए गए कार्यों की एवज में स्वयं के लिए और पीडब्ल्यूडी विभाग (एसी) खेमचंद मीणा के लिए ठेकेदार मोडूराम धाकड़, बनवारी लाल व अन्य ठेकेदारों से कलेक्शन कर भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में रिश्वत राशि लेन-देन करते भीलवाड़ा जिले के शाहपुर कस्बे में तैनात पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन शहजाद मोहम्मद, ठेकेदार बनवारी लाल व मोडूराम धाकड़ को 4 लाख 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.

भीलवाड़ा/डूंगरपुर/कुचामन: राजस्थान के जिलों में एसीबी की टीमों ने बड़ी कार्रवाई की है. भीलवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने मंगलवार को भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तैनात एक्सईएन और दो ठेकेदारों को 4 लाख 4 हजार रुपये की रिश्वत की लेने-देन के साथ गिरफ्तार किया है. एसीबी ने घूसखोर एक्सईएन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके आवास व अन्य स्थानों पर तलाश शुरू कर दी है.

पढ़ें : ACB Action : PWD का XEN रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 40 हजार रुपये मांगा था

सत्यापन के दौरान 1 लाख रुपये में सौदा तय हुआ, जिस पर डूंगरपुर एसीबी की टीम ने ट्रैप का जाल बिछाया और दलाल पूर्व पार्षद डायालाल पाटीदार और साइबर थाने के एएसआई मदनलाल को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. फिलहाल, एसीबी की टीम की ओर से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. शहर के बीचों-बीच हुई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया.

4 महीने पहले ही हुआ था प्रमोशन : एएसआई मदनलाल का चार महीने पहले ही प्रमोशन हुआ था. वे हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन के बाद भी साइबर सेल में ही कार्यरत थे.

डीडवाना-कुचामन में सहायक रजिस्ट्रार : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां पीथदान चारण को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते मंगलवार देर रात को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसीबी (एसयू) अजमेर इकाई द्वारा मुख्यालय के निर्देश पर की गई.

सीआई नरेन्द्र चारण ने बताया कि एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता के अनुसार अजमेर इकाई को शिकायत मिली थी कि आरोपी अधिकारी द्वारा परिवादी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 (संशोधित 2016) की धारा 28(3) के तहत जारी नोटिस और गबन के आरोप से जुड़े मामलों में उसके पक्ष में फैसला करने के बदले 1,00,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी. नोटिस दिनांक 01.04.2026 और 15.04.2026 से संबंधित था.

कुचामन में सहायक रजिस्ट्रार गिरफ्तार (ETV Bharat Kuchamancity)

शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया. यह पूरी कार्रवाई अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के सुपरवीजन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वन्दना भाटी के निर्देशन में की गई. निरीक्षक नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने टीम के साथ ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आरोपी को रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया.

फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इस कार्रवाई की निगरानी एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला द्वारा की जा रही है.

2 लाख मांगे थे, 1 लाख में हुआ सौदा : एसीबी अधिकारियों के अनुसार, जूसरी गांव की सोसायटी पर गबन के आरोप लगे थे। इन आरोपों को हटाने और जांच में राहत देने के नाम पर डिप्टी रजिस्ट्रार पीथदान चारण ने 2 लाख रुपए की मांग की थी. बाद में सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ. परिवादी की शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि थामी, टीम ने उसे पकड़ लिया. कार्रवाई के बाद आरोपी डिप्टी रजिस्ट्रार को डीडवाना थाने लाया गया है, जहां से ACB की टीम आरोपी को अजमेर लेकर जाएगी.

आरोपी के ठिकानों पर सर्च जारी : पूरी कार्रवाई एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई. डीआईजी नारायण टोगस के सुपरविजन में सीआई नरेंद्र चारण की टीम ने डीडवाना पहुंच कर इस ट्रैप को सफल बनाया. फिलहाल, टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके ठिकानों पर सर्च जारी है.