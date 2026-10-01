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जमीन मुआवजा घोटाले में दो गिरफ्तार, पूर्व अमीन और प्रधान सहायक पर कार्रवाई

रामगढ़ जिला के जमीन मुआवजा घोटाला मामले में एसीबी ने दो आरोपी को शिकंजे में लिया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

ACB arrests two accused in land compensation scam of Ramgarh district
एंटी करप्सन ब्यूरो ऑफिस, रांची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
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रांचीः रामगढ़ जिला में एनएच-33 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा भुगतान में कथित गड़बड़ी के मामले में एंटी करप्सन ब्यूरो ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन अमीन और जिला भू-अर्जन कार्यालय के तत्कालीन प्रधान सहायक शामिल हैं.

1.92 एकड़ जमीन के मुआवजे में गड़बड़ी का आरोप

यह मामला रामगढ़ जिला के मांडू अंचल के जोड़कर्मा मौजा से जुड़ा है. यहां सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के भुगतान में अनियमितता बरतने का आरोप है.

एसीबी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस मामले में रामगढ़ जिला के मांडू अंचल के जोड़कर्मा मौजा स्थित खाता संख्या 126 और प्लॉट संख्या 2677 की कुल 1.92 एकड़ जमीन के मुआवजे में अनियमितता का आरोप है.

यह जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के चौड़ीकरण की परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी. मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन सहायक, प्रधान सहायक, अमीन, कानूनगो और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

2018 में दर्ज हुआ था मामला

इस संबंध में थाना कांड संख्या 13/18, दिनांक 18 सितंबर 2018 को दर्ज किया गया था. इस मामले में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत कार्रवाई की जा रही है.

एसीबी ने 1 अक्टूबर 2026 को अनुसंधान के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. बालेश्वर प्रसाद (69 वर्ष): हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वह रामगढ़ के मांडू अंचल में तत्कालीन अमीन के पद पर कार्यरत थे.

प्रवीण कुमार सिन्हा (63 वर्ष): हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में रामनगर, पेट्रोल पंप के पास के निवासी हैं. वह रामगढ़ जिला भू-अर्जन कार्यालय में तत्कालीन प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत थे.

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