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जमीन मुआवजा घोटाले में दो गिरफ्तार, पूर्व अमीन और प्रधान सहायक पर कार्रवाई

एंटी करप्सन ब्यूरो ऑफिस, रांची ( ETV Bharat )

रांचीः रामगढ़ जिला में एनएच-33 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा भुगतान में कथित गड़बड़ी के मामले में एंटी करप्सन ब्यूरो ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन अमीन और जिला भू-अर्जन कार्यालय के तत्कालीन प्रधान सहायक शामिल हैं.