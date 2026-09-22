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दाखिल-खारिज वाद की फाइल गायब करने के मामले में दो गिरफ्तार, रांची के नामकुम अंचल से जुड़ा है मामला

रांची में नामकुम अंचल कार्यालय से दस्तावेज गायब होने के मामले में एसीबी ने कार्रवाई की है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

ACB arrested two people in connection with disappearance of documents from Namkum Circle Office in Ranchi
एसीबी, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 11:25 PM IST

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नामकुम अंचल, रांची कार्यालय से दाखिल-खारिज वाद से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब किए जाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मनोज कुमार दीक्षित और दीपक कुमार शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला दाखिल-खारिज वाद संख्या 356R-27/2013-14 से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज गायब करने का है. इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची थाना में कांड संख्या 18/2026, दिनांक 26 अगस्त 2026 दर्ज किया गया था.

एसीबी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी, नामकुम डॉ. श्वेता वर्मा, तत्कालीन अंचल निरीक्षक मनोज कुमार और तत्कालीन लिपिक दीपक कुमार समेत अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान एसीबी को मामले के प्राथमिक अभियुक्त मनोज कुमार दीक्षित (लगभग 65 वर्ष), पिता स्वर्गीय महेश प्रसाद दीक्षित तथा दीपक कुमार (लगभग 51 वर्ष), पिता स्वर्गीय दिनेश प्रसाद के खिलाफ साक्ष्य मिले. इसके आधार पर दोनों को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया.

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी

एसीबी की ओर से बताया गया है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान दस्तावेजों के गायब होने की परिस्थितियों और इसमें संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई ने नामकुम अंचल कार्यालय में पुराने दाखिल-खारिज वाद से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं.

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दाखिल खारिज वाद के कागजात गायब
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