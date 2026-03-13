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भेष बदलकर पहुंची एसीबी की टीम, देवघर कलेक्ट्रेट में हड़कंप!

रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.

देवघर: जिला समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम भेष बदलकर सीधे भू-अर्जन कार्यालय में छापेमारी करने पहुंच गई. इस दौरान जैसे ही कार्रवाई की खबर फैली, पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हलचल तेज हो गई. अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच ऊहापोह का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार एसीबी की पांच से छह सदस्यीय टीम गुप्त तरीके से कलेक्ट्रेट स्थित भू-अर्जन कार्यालय में दाखिल हुई. यह कार्रवाई गौरीपुर निवासी शिकायतकर्ता ब्रह्मदेव यादव की शिकायत के आधार पर की गई. बताया जाता है कि जमीन से जुड़े कार्य के एवज में कार्यालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके बाद एसीबी ने योजना बनाकर ट्रैप किया.

एसीबी के शिकंजे में सरकारी कर्मचारी (ETV Bharat)

इस छापेमारी को सफल बनाने के लिए टीम के डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी साधारण वेशभूषा में पहुंचे. उन्होंने गले में गमछा डाला हुआ था और हाथ में थैला लिए आम व्यक्ति की तरह कार्यालय में प्रवेश किया. उनके हाव-भाव और पहनावे को देखकर कार्यालय में मौजूद किसी भी कर्मचारी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वे एसीबी के अधिकारी हैं.